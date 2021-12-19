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23 минуты назад

Попова допустила введение штрафов для россиян за отказ от вакцинации

В Роспотребнадзоре изучают опыт разных стран, касающийся штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает РИА «Новости»

Попова допустила введение штрафов для россиян за отказ от вакцинации
Фото: ТАССТАСС

«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», - сказала Попова в эфире канала «Россия 1».

Также глава Роспотребнадзора допустила закрытие границ РФ в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Накануне Анна Попова призналась, что скорость распространения омикрон-штамма коронавируса в мире ее пугает. После этого журналисты издания «Свободная пресса» подметили, что «сама Анна Юрьевна очень испуганной не выглядит. По крайней мере в телевизоре».

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,интернет-издание "Свободная пресса",РИА Новости,
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