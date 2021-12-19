Попова допустила введение штрафов для россиян за отказ от вакцинации

В Роспотребнадзоре изучают опыт разных стран, касающийся штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова , передает РИА «Новости»

Накануне Анна Попова призналась, что скорость распространения омикрон-штамма коронавируса в мире ее пугает. После этого журналисты издания «Свободная пресса» подметили, что «сама Анна Юрьевна очень испуганной не выглядит. По крайней мере в телевизоре».