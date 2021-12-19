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37 минут назад

Глава Роспотребнадзора высказалась о возможном закрытии границы России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условия закрытия границ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Попова высказалась о возможном закрытии границы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первую очередь, такое решение будет принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в случае эпидемиологического риска, объяснила Попова.

«Пример 2020 года - когда есть риск для здоровья населения РФ, это неизбежно», - сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Российская тактика борьбы с распространением южноафриканского штамма «омикрон» пока не предполагает закрытие границ, но контроль за прибывшими ужесточен, заявила Попова ранее в декабре.

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С конца ноября Россия ограничила авиасообщение с рядом африканских стран и Гонконгом из-за «омикрон»-штамма.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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