Попова высказалась о возможном закрытии границы России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условия закрытия границ. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В первую очередь, такое решение будет принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в случае эпидемиологического риска, объяснила Попова.

«Пример 2020 года - когда есть риск для здоровья населения РФ, это неизбежно», - сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Российская тактика борьбы с распространением южноафриканского штамма «омикрон» пока не предполагает закрытие границ, но контроль за прибывшими ужесточен, заявила Попова ранее в декабре.