В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
12 минут назад

Россияне во время пандемии стали называть собак Вирусами и Прививками

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что россияне на фоне пандемии коронавируса стали давать собаками связанные с ней клички, например, Вирус и Прививка. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне стали называть собак Вирусами и Прививками
Фото: PixabayPixabay

«Начиная с 2020 года мы стали наблюдать, как регистрируют собак с кличками Пандемия, Вирус и даже появилась одна собака по кличке Вирус Коронный», — пояснил кинолог, добавив, что традиционно питомцев любят называть именами греческих богов.

В 2020 году в России зарегистрировали пса породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличе Вирус Коронный. Еще одна собака носит имя Вирус оф кинг. Также животное назвали Скид ковид. Голубев предположил, что таким образом хозяин хотел прогнать пандемию, поскольку слово «скид» родственно старославянскому «искыдати», то есть выбрасывать.

В 2020 году пять собак назвали Вирус — среди них немецкая овчарка, бультерьер, цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер и йоркширский терьер, добавил кинолог. В 2021 русского тоя и цвергшнауцера назвали Прививка. Голубев заключил, что коронавирус собаководы воспринимают с юмором и не боятся давать питомцам такие клички.

Ранее Голубев предупредил, что собака может отравиться даже дома. Он отметил, что эти животные любопытны и могут найти растения, продукты или бытовую химию, которая опасна для них.

Общество,Владимир Голубев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители