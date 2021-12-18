На 59 году жизни умер композитор Алексей Карпов

Член Союза кинематографистов России Виктор Будилов на своей странице в Facebook сообщил, что в возрасте 58 лет умер кинокомпозитор Алексей Карпов.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Алексей Карпов, композитор проекта «Морские дьяволы» и многих других наших фильмов, умер сегодня. Светлая память!» — написал Будилов.

Член Союза кинематографистов России подчеркнул, что композитор скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.

Под публикацией Будилова друзья и коллеги по цеху умершего выразили свои соболезнования.

Алексей Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Известность к композитору пришла с написанием музыкальных тем для сериала «Морские дьяволы» (2005). Кроме того, музыку кинокомпозитора можно услышать в сериалах «Черные Бушлаты» (2018) и «Бухта Глубокая» (2020). Также Карпов написал композиции для сериалов «Убойная сила», «Под ливнем пуль».