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1 час назад

На 59 году жизни умер композитор Алексей Карпов

Член Союза кинематографистов России Виктор Будилов на своей странице в Facebook сообщил, что в возрасте 58 лет умер кинокомпозитор Алексей Карпов.

На 59 году жизни умер композитор Алексей Карпов
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«Алексей Карпов, композитор проекта «Морские дьяволы» и многих других наших фильмов, умер сегодня. Светлая память!» — написал Будилов.

Член Союза кинематографистов России подчеркнул, что композитор скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.

Под публикацией Будилова друзья и коллеги по цеху умершего выразили свои соболезнования.

Алексей Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Известность к композитору пришла с написанием музыкальных тем для сериала «Морские дьяволы» (2005). Кроме того, музыку кинокомпозитора можно услышать в сериалах «Черные Бушлаты» (2018) и «Бухта Глубокая» (2020). Также Карпов написал композиции для сериалов «Убойная сила», «Под ливнем пуль».

Среди последних работ Карпова были фильмы «Здравствуй, Дедушка Мороз!» и «Совесть» (2021 года), а также продолжения «Морских дьяволов» — «Дальние рубежи» (2021) и «Особое задание» (2020).

Общество,Алексей Карпов,
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