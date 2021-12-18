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26 минут назад

Мясников назвал недопустимые действия при коронавирусе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что запрещено делать больным коронавирусом. Его слова приводит РИА «Новости».

Мясников назвал недопустимые действия при COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больные COVID-19 с симптомами ОРЗ не должны принимать ряд препаратов.

В частности, препараты, разжижающие кровь, если нет воспаления легких. Мясников объяснил, что бесконтрольное применение этих лекарств приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям.

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Также опасно заниматься самолечением стероидными гормонами. Они предназначены только для интубированных пациентов, предупредил врач.

Мясников рекомендовал предотвратить вирус при помощи вакцины.
Общество,Александр Мясников,РИА Новости,
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