Мясников назвал недопустимые действия при COVID

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что запрещено делать больным коронавирусом. Его слова приводит РИА «Новости».

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Больные COVID-19 с симптомами ОРЗ не должны принимать ряд препаратов.

В частности, препараты, разжижающие кровь, если нет воспаления легких. Мясников объяснил, что бесконтрольное применение этих лекарств приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям.

Также опасно заниматься самолечением стероидными гормонами. Они предназначены только для интубированных пациентов, предупредил врач.