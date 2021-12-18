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8 минут назад

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после избиения актрисы Инны Коляды

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после избиения актрисы Инны Коляды. В ноябре её избил бывший молодой человек, она попала в больницу с многочисленными травмами.

Появились подробности избиения актрисы Инны Коляды
Фото: InstagramInstagram

Об этом девушка рассказала в своём Instagram.

«К сожалению, всё это правда. 27 ноября меня действительно избили. Причем сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой, как вы понимаете, уже бывший молодой человек Александр Рябышев», — написала Коляда.

Актриса отметила, что обращение в полицию не дало результатов. В возбуждении уголовного дела девушке отказали, а участковый не стал показывать потерпевшей материалы. Рябышев несколько раз менял свои показания в полиции. Экс-возлюбленный артистки сначала извинился перед ней, но после сам обвинил в нападении, а после подал на неё заявление, рассказала актриса.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Инна Коляда сообщила, что сейчас этим вопросом занимается её адвокат.

«Мой адвокат написал в прокуратуру жалобу на полицейского, который препятствует расследованию дела. Конечно же, я буду дальше обращаться и добиваться правосудия столько, сколько хватит сил. Сколько ещё останусь жива».

Сейчас актриса находится под наблюдением врачей.

Инна Коляда известна зрителям по таким кинолентам, как «Стиляги», «Поверь, всё будет хорошо», «Красавец и чудовище», «Оттепель». Всего актриса снялась более чем в 50 фильмах и сериалах.

Общество,Инна Коляда,Генпрокуратура РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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