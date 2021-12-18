Звезда "Гарри Поттера" высказался о скандале с Роулинг

Британец, сыгравший роль Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере заявил, что одинаково хорошо относится ко всем сторонам конфликта.

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«У меня нет своей позиции здесь. Я лично люблю всех. Я думаю, что если мы все будем любить друг друга, то мир будет гораздо лучше», — сообщил он на пресс-конференции в Москве.

Фелтон приехал в Россию на фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, который проходит сегодня и завтра в «Экспоцентре».

До этого писательница Джоан Роулинг, автор популярных книг о юном волшебнике, отчитала шотландскую полицию за решение регистрировать мужчин, совершивших изнасилование, как женщин, если они себя таковыми считают.

В конце ноября она также осудила трансгендерных активистов, которые опубликовали в соцсетях информацию о её домашнем адресе, после чего она получила много угроз.