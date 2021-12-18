Звезда "Гарри Поттера" высказался о скандале с Роулинг

Британец, сыгравший роль Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере заявил, что одинаково хорошо относится ко всем сторонам конфликта.
«У меня нет своей позиции здесь. Я лично люблю всех. Я думаю, что если мы все будем любить друг друга, то мир будет гораздо лучше», — сообщил он на пресс-конференции в Москве.
Фелтон приехал в Россию на фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, который проходит сегодня и завтра в «Экспоцентре».
До этого писательница Джоан Роулинг, автор популярных книг о юном волшебнике, отчитала шотландскую полицию за решение регистрировать мужчин, совершивших изнасилование, как женщин, если они себя таковыми считают.
В конце ноября она также осудила трансгендерных активистов, которые опубликовали в соцсетях информацию о её домашнем адресе, после чего она получила много угроз.
Годом ранее Роулинг пошутила над попыткой заменить слово «женщина» на «человек с менструацией». С тех пор её критикуют за нетерпимость к трансгендерам и транссексуалам.