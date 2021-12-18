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19 минут назад

Актёр Том Фелтон прокомментировал скандал с Джоан Роулинг и трансгендерами

Британец, сыгравший роль Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере заявил, что одинаково хорошо относится ко всем сторонам конфликта.

Звезда "Гарри Поттера" высказался о скандале с Роулинг
Фото: ReutersReuters

«У меня нет своей позиции здесь. Я лично люблю всех. Я думаю, что если мы все будем любить друг друга, то мир будет гораздо лучше», — сообщил он на пресс-конференции в Москве.

Фелтон приехал в Россию на фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, который проходит сегодня и завтра в «Экспоцентре».

До этого писательница Джоан Роулинг, автор популярных книг о юном волшебнике, отчитала шотландскую полицию за решение регистрировать мужчин, совершивших изнасилование, как женщин, если они себя таковыми считают.

Вышел первый тизер спецэпизода «Гарри Поттера» к 20-летию фильма

В конце ноября она также осудила трансгендерных активистов, которые опубликовали в соцсетях информацию о её домашнем адресе, после чего она получила много угроз.

Годом ранее Роулинг пошутила над попыткой заменить слово «женщина» на «человек с менструацией». С тех пор её критикуют за нетерпимость к трансгендерам и транссексуалам.

Общество,Том Фелтон,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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