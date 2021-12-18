Ученые рассказали, для кого «омикрон» наиболее опасен

Российские вирусологи рассказали, кто тяжелее всех перенесет омикрон-штамм COVID-19. Об этом сообщает URA.RU.

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что люди, никогда не болевшие коронавирусом, и не прививавшиеся могут серьезно пострадать от нового варианта «омикрон».

«Те люди, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», — сказал Волчков.

По его словам, для остальных «омикрон» будет «легкой историей, как апдейт».

Ученый также заметил, что вирусу все сложнее подбираться к людям, которые до сих пор не встретились с инфекцией и два года находились в «иммунологическом буфере из переболевших людей, которые за счет собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность».

Вирусолог Петр Чумаков добавил, что наиболее тяжело будут болеть те, у кого «запаса сил недостаточно для того, чтобы переносить даже небольшие стрессы», - пожилые и пациенты с хроническими болезнями.

Кроме того, омикрон-штамм может стать проблемным для детей.

«У малых детей тоже запаса сил недостаточно, чтобы бороться с серьезными инфекциями, поэтому среди них тоже могут быть проблемы», - сказал Чумаков.

По его словам, пока непонятно, какие осложнения может вызывать «омикрон».