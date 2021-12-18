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44 минуты назад

Скандально известная судья Басманного суда умерла в 39 лет

В Москве от коронавируса умерла 39-летняя судья Басманного суда Юлия Сафина, отправлявшая в СИЗО губернатора Леонида Маркелова и сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Скандально известная судья Басманного суда умерла в 39 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание сообщает, что Сафина председательствовала на громких процессах. Она избирала и продлевала меры пресечения губернатору Кировской области Никите Белых, главе Серпуховского района Александру Шестуну, сенатору Рауфу Арашукову, полицейским - фигурантам дела журналиста Ивана Голунова, а также инвестору Майклу Калви.

В 2009 году Сафина рассматривала дело предпринимателя Ильи Шермана, обвиняемого в мошенничестве с участками в Подмосковье. Она приговорила его к 7 годам колонии. Однако Мосгорсуд отменил приговор, отмечая, что решение Сафиной искажает «саму суть правосудия».

В мае этого года квалификационная коллегия лишила Сафину статуса судьи, заявив, что в прошлом году на нее пожаловались более 50 раз. Женщина обжаловала это решение, и ей вернули пост судьи, заменив прежнее наказание предупреждением.

В последнее время Сафина рассматривала дела об административных нарушениях. Последнее заседание она провела в сентябре. О смерти Сафиной от «последствий коронавируса» стало известно на заседании, которое накануне проводила председатель Басманного райсуда Ирина Вырышева. По словам очевидцев, шокированная известием, она не смогла вести процесс, и покинула зал.

Общество,Ирина Вырышева,Майкл Калви,Юлия Сафина,Иван Голунов,Александр Шестун,Леонид Маркелов,Никита Белых,ФСИН,Мосгорсуд,
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