Скандально известная судья Басманного суда умерла в 39 лет

В Москве от коронавируса умерла 39-летняя судья Басманного суда Юлия Сафина, отправлявшая в СИЗО губернатора Леонида Маркелова и сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Издание сообщает, что Сафина председательствовала на громких процессах. Она избирала и продлевала меры пресечения губернатору Кировской области Никите Белых, главе Серпуховского района Александру Шестуну, сенатору Рауфу Арашукову, полицейским - фигурантам дела журналиста Ивана Голунова, а также инвестору Майклу Калви.

В 2009 году Сафина рассматривала дело предпринимателя Ильи Шермана, обвиняемого в мошенничестве с участками в Подмосковье. Она приговорила его к 7 годам колонии. Однако Мосгорсуд отменил приговор, отмечая, что решение Сафиной искажает «саму суть правосудия».

В мае этого года квалификационная коллегия лишила Сафину статуса судьи, заявив, что в прошлом году на нее пожаловались более 50 раз. Женщина обжаловала это решение, и ей вернули пост судьи, заменив прежнее наказание предупреждением.