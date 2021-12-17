Умерла актриса из «Иронии судьбы» Елена Наумкина

Советская актриса театра и кино Елена Наумкина скончалась в возрасте 73 лет. О печальной новости сообщил режиссер Андрей Моргунов на портале kino-teatr.ru.

Фото: KINO-TEATR.RU KINO-TEATR.RU

Причина смерти артистки не разглашается. Информация о дате и месте прощания также пока неизвестна.

Наумкина родилась 24 мая 1948 года. Она с отличием окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Актриса принимала участие не только в театральных постановках, но и снималась во многих кинолентах.

Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1969 году, когда она сыграла главную роль в картине Динары Асановой «Рудольфио».

Среди наиболее известных проектов, в которых принимала участие Наумкина, такие кинокартины, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Сумка инкассатора», «Возвращение Будулая» и «Этот фантастический мир».

В разделе обсуждения на странице портала, посвященной актрисе, поклонники вслед за Моргуновым выразили соболезнования в связи со смертью Наумкиной и поделились своими впечатлениями от ее игры.

"Кто не запомнил Устинову из Сумки инкассатора?! Абсолютно не затерялась среди Буркова, Баниониса, Томкуса, Фатеевой", - написал комментатор под псевдонимом "телезритель из Питера".