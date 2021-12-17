Дочь Пескова раскритиковала цирки

Пескова обратила внимание, что «увидеть дикое животное - это прекрасно», а возможность путешествовать есть не у всех. Однако цирк с животными она сочла пережитком прошлого. В качестве наиболее вопиющих примеров она привела представление с животными в одежде с нацистской символикой в государственном цирке Удмуртии и случай, когда в цирковом представлении использовались краснокнижные медведи.