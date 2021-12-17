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29 минут назад

Дочь Пескова раскритиковала цирки

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета высказалась по поводу цирковых шоу с участием животных. Своей позицией она поделилась в посте в Instagram-аккаунте.

Дочь Пескова раскритиковала цирки
Фото: InstagramInstagram

Пескова отметила, что образ жизни цирковых животных напоминает ей фильм ужасов, так подразумевает тесноту, духоту, недостаток сна и долгие поездки «в дичайших условиях».

«И все это под звонкую музыку, с попкорном и огромными декорациями», - подчеркнула девушка.

Пескова обратила внимание, что «увидеть дикое животное - это прекрасно», а возможность путешествовать есть не у всех. Однако цирк с животными она сочла пережитком прошлого. В качестве наиболее вопиющих примеров она привела представление с животными в одежде с нацистской символикой в государственном цирке Удмуртии и случай, когда в цирковом представлении использовались краснокнижные медведи.

«Многое было нормой, пока кто-то не начинал открывать глаза остальным на то, почему это нормой быть не может», – резюмировала дочь пресс-секретаря.

Общество,Дмитрий Песков,
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