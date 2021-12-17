Дочь Пескова раскритиковала цирки

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета высказалась по поводу цирковых шоу с участием животных. Своей позицией она поделилась в посте в Instagram-аккаунте.
Пескова отметила, что образ жизни цирковых животных напоминает ей фильм ужасов, так подразумевает тесноту, духоту, недостаток сна и долгие поездки «в дичайших условиях».
«И все это под звонкую музыку, с попкорном и огромными декорациями», - подчеркнула девушка.
Пескова обратила внимание, что «увидеть дикое животное - это прекрасно», а возможность путешествовать есть не у всех. Однако цирк с животными она сочла пережитком прошлого. В качестве наиболее вопиющих примеров она привела представление с животными в одежде с нацистской символикой в государственном цирке Удмуртии и случай, когда в цирковом представлении использовались краснокнижные медведи.
«Многое было нормой, пока кто-то не начинал открывать глаза остальным на то, почему это нормой быть не может», – резюмировала дочь пресс-секретаря.