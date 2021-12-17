Умер старейший Герой Советского Союза

Старейший Герой Советского Союза, полковник в отставке Василий Мичурин, скончался на 106-ом году жизни. Об этом сообщило сегодня Министерство обороны Белоруссии.
Военное ведомство выразило соболезнования родным и близким в связи со смертью Василия Мичурина.
«Полковник в отставке Василий Мичурин являлся участником советстко-финской и Великой Отечественной войн. Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», - подчеркивается в некрологе.
Звание Герой Советского Союза Мичурин получил за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Он также принимал участие в обороне Минска, Могилева и дошел до Берлина.
Мичурин был награжден несколькими орденами Красной Звезды, в том числе за взятие Берлина, орденами Отечественной войны I и II степени и медалью «За боевые заслуги».
Ранее в возрасте 90 лет скончался создатель первой советской атомной подводной лодки К-3 Радий Шмаков - бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит».