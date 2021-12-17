Умер старейший Герой Советского Союза

«Полковник в отставке Василий Мичурин являлся участником советстко-финской и Великой Отечественной войн. Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», - подчеркивается в некрологе.