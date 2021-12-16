Последнюю волю режиссера Соловьева нарушили

Прощание с режиссером культовой «Ассы» Сергеем Соловьевым прошло в Москве 16 декабря. На церемонию в маленькой церкви в Богословском переулке вопреки его воле пришел весь бомонд отечественного кино, сообщает «Пятый канал».
Соловьева не стало 13 декабря. Причиной смерти 77-летнего режиссера оказался сердечный приступ. На отпевание Соловьева пришли его коллеги-кинематографисты, студенты, музыканты и художники — все, с кем он дружил, учился во ВГИКе и кто жил по соседству. Проститься с режиссером приехали даже его бывшие жены — Екатерина Васильева и Татьяна Друбич вместе с дочерью Анной.
Однако никто из них не смог ответить «Пятому каналу» на вопрос о том, почему перед своей смертью Соловьев попросил не проводить светской церемонии прощания. Но каждый отметил немалое значение режиссера в своей жизни, его юмор, многогранность и талант.
«Он был для меня родным человеком. Это огромнейшая потеря и не только для меня, но и для всех тех, с кем он общался. Потому что человек очень яркого таланта, он умел дружить», — сказал телеканалу актер театра и кино Александр Збруев.
Похоронили Соловьева на Троекуровском кладбище рядом с его родителями и сыном Дмитрием.