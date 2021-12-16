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28 минут назад

Почему родные нарушили последнюю волю режиссера Соловьева

Прощание с режиссером культовой «Ассы» Сергеем Соловьевым прошло в Москве 16 декабря. На церемонию в маленькой церкви в Богословском переулке вопреки его воле пришел весь бомонд отечественного кино, сообщает «Пятый канал».

Последнюю волю режиссера Соловьева нарушили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соловьева не стало 13 декабря. Причиной смерти 77-летнего режиссера оказался сердечный приступ. На отпевание Соловьева пришли его коллеги-кинематографисты, студенты, музыканты и художники — все, с кем он дружил, учился во ВГИКе и кто жил по соседству. Проститься с режиссером приехали даже его бывшие жены — Екатерина Васильева и Татьяна Друбич вместе с дочерью Анной.

Однако никто из них не смог ответить «Пятому каналу» на вопрос о том, почему перед своей смертью Соловьев попросил не проводить светской церемонии прощания. Но каждый отметил немалое значение режиссера в своей жизни, его юмор, многогранность и талант.

«Он был для меня родным человеком. Это огромнейшая потеря и не только для меня, но и для всех тех, с кем он общался. Потому что человек очень яркого таланта, он умел дружить», — сказал телеканалу актер театра и кино Александр Збруев.

Похоронили Соловьева на Троекуровском кладбище рядом с его родителями и сыном Дмитрием.

Общество,Екатерина Васильева,Татьяна Друбич,Александр Збруев,Сергей Соловьев,
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