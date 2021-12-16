Россию накроют аномальные морозы

Европейскую часть России накроют аномальные морозы, сообщает Гидрометцентр России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

21-25 декабря на территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура будет достигать 21-26 градусов мороза, днем столбики термометров покажут минус 15-21 градус.

Аномальные морозы ожидаются также в Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях, в Коми, Татарстане и Ненецком автономном округе. В Крыму похолодает до минус 8 градусов, в Краснодарском крае - до минус 10.

В Москве в ночь на 20 декабря похолодает до минус 6-11 градусов. Днем ожидаются примерно такие же температуры. 21 декабря влияние циклона усилится, и погода станет «по-настоящему холодной». Температура воздуха достигнет 16-21 градуса мороза ночью, а днем - минус 12-17 градусов. Такие показатели на пять - шесть градусов ниже нормы.