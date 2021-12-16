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1 час назад

ВОЗ: «Спутник V» может быть одобрен в первом квартале 2022 года

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года. Как заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, в октябре этого года РФПИ подписала документы, позволяющие включить российскую вакцину в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Его слова приводит ТАСС.

В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года, — сказал Клюге.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения всей информации для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что причиной стали разночтения в стандартах, однако процесс работы над сертификацией препарата продолжается.

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Ранее сообщалось, что одобрение ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в первой половине 2022 года. Как заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, осталось немного «сугубо технической бумажной работы», чтобы препарат был признан безопасным на международной арене.

Общество,Видео,Ханс Клюге,Дмитрий Песков,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,МИД,ИТАР-ТАСС,
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