Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года. Как заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, в октябре этого года РФПИ подписала документы, позволяющие включить российскую вакцину в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Его слова приводит ТАСС.

В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года, — сказал Клюге.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения всей информации для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что причиной стали разночтения в стандартах, однако процесс работы над сертификацией препарата продолжается.