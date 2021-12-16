Пока вы спали: передача Приднестровья Украине и новогодние выплаты

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Санду может передать Приднестровье Украине

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Президент Молдавии Майя Санду решила полностью изменить подход к решению проблемы Приднестровья. Теперь единственным каналом общения непризнанной республики с Молдавией останутся послания на уровне политпредставителей сторон, пишет «Независимая газета».

Лидер Социал-демократической партии Республики Молдова Виктор Шелин также высказал мнение, что президент страны планирует уступить Приднестровье через три года Украине в обмен на Буковину и часть Одесской области.

На Украине начались отключения электричества

На фоне дефицита угля и газа, а также сокращения поставок электроэнергии из Белоруссии на Украине начались веерные отключения потребителей. Ситуацию может усугубить резкое похолодание, которое прогнозируют синоптики, сообщают «Известия».

По данным министерства энергетики Украины на начало текущей недели, ни на одной ТЭС нет минимально необходимых объемов топлива. Также в этот отопительный сезон Украина вошла с минимальными запасами газа, а гидро- и атомная энергетика уже работают на пике своих возможностей.

Туроператорам продлят срок возврата долгов

Сумма долгов туристических компаний перед клиентами составляет 28 млрд рублей. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что срок возврата средств будет продлен до 2023 года, соответствующие поправки должна принять Госдума. Об этом пишут «Известия».

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, отсрочка — лучший вариант для отрасли. В этом случае удастся избежать банкротств туристических компаний, которые были бы неминуемы без нее.

Новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил и направил в правительство законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», сообщают «Известия».

Необходимость выплат авторы законопроекта объяснили высоким уровнем инфляции, сокращением реальных пенсий россиян и большими денежными тратами, «связанными с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу». Предновогоднюю выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии и распространить на всех пенсионеров, независимо от того, работают они или нет.

Миру предложили отказаться от роста ВВП

Эксперты Всемирного экономического форума отметили, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) все меньше транслируется в доходы населения и все больше усугубляет «экологический дефицит». По их мнению, не от ВВП зависит благополучие общества и, таким образом, не его следует стимулировать, пишет «Независимая газета».