Пятилетняя чемпионка мира по тяжелой атлетике из Люберец попала на видео

Маленькая тяжелоатлетка взяла в сумме двоеборья 33 килограмма, что на 12 килограмм больше ее собственного веса. Стоит отметить, что девочка может 100 раз пожать 10 килограммов и 20 раз 15 килограммов. Вес штанг она различает по цветам. Также в свои пять лет малышка выполнила третий юношеский разряд. Кроме штанги девочка профессионально занимается спортивной атлетикой и тхэквондо.