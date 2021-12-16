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2 часа назад

Пятилетняя чемпионка мира по тяжелой атлетике из Люберец попала на видео

Пятилетняя девочка Настя Сперанская из подмосковных Люберец стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике в своей весовой категории. Видео с юной победительницей публикует telegram-канал «Мослента».

Маленькая тяжелоатлетка взяла в сумме двоеборья 33 килограмма, что на 12 килограмм больше ее собственного веса. Стоит отметить, что девочка может 100 раз пожать 10 килограммов и 20 раз 15 килограммов. Вес штанг она различает по цветам. Также в свои пять лет малышка выполнила третий юношеский разряд. Кроме штанги девочка профессионально занимается спортивной атлетикой и тхэквондо.

Общество,Видео,Мослента,
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