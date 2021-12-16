Россиянка отсудила у РПЦ 195 тысяч рублей за работу в храме

Жительница Забайкалья добилась выплаты 195 тысяч рублей за работу в приходе храма святого Георгия Победоносца в Сретенске. Об этом со ссылкой на данные местного районного суда пишет «Чита.ру».

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Алексей Смагин / Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, россиянка в разные периоды занималась топкой печей и работала продавцом церковной утвари в иконной лавке в приходе храма, относящегося к Нерчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Известно, что трудилась женщина по графику и за оговоренную плату в 370 рублей в день, при этом официально трудоустроена не была. В апреле текущего года ее уволили распоряжением настоятеля прихода из-за финансовых нарушений и утраты доверия.

Впоследствии россиянка подала в суд, решение было принято в ее пользу: религиoзную организацию обязали внести в ее трудовую книжку соответствующую запись и выплатить задолженность по зарплате в размере 130,5 тысячи рублей, а также компенсацию за неиспользованный отпуск, задержку выплат и оплату вынужденного прогула — в общей сложности около 195 тысяч рублей.