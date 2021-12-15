Сотням мигрантов запретили въезд в Россию на 40 лет

«Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в РФ не въедут», — отметила она.