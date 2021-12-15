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10 минут назад

Почти 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки

В Москве почти 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки и другие нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Сотням мигрантов запретили въезд в Россию на 40 лет
Фото: ТАССТАСС

По словам начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяны Дмитриевой, в беседе с журналистами поднимался вопрос о несоответствующем поведении мигрантов.

«Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в РФ не въедут», — отметила она.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что мигранты, которые нарушают российское законодательство, должны высылаться из страны.

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