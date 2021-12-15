Узбекистан установит в России памятник Тамерлану

Узбекистан планирует установить в населенном пункте Кондурча Самарской области памятник Тамерлану (Тимуру), среднеазиатскому военачальнику и завоевателю XIV века. Как сообщает «Татар-информ», эта новость возмутила татарскую общественность.
Кабинет министров Узбекистана издал постановление, из которого следует, что страна намерена объявить конкурс на памятник Тамерлану под Самарой (одно из известнейших сражений Тамерлана – это битва на реке Кондурча). Проект должен быть реализован до 2024 года совместно с МИД и Министерством культуры России.
Как отмечает «Татар-информ», планы Узбекистана вызвали дискуссию о том, «правильно ли устанавливать памятник тому, кто уничтожил более сотни тысяч людей в кровопролитной войне на территории проживания предков татар».
Профессор Казанского федерального университета, специалист по древней и средневековой татарской литературе Хатип Миннегулов назвала Тамерлана главным виновником разрушения городов Золотой Орды - государства, объединявшего монгольские, татарские и другие племена. По словам ученого, даже современники обвиняли Тамерлана в кровопролитии.
«Мы говорим, что Эмир Тимур отстроил Самарканд и Бухару. Эти города отстроены за счет богатств наших предков. И это нельзя забывать, города Золотой Орды процветали. Когда их разграбили, и большинство населения убили, государство пришло в упадок. <…> Зачем возводить в Самарской области монумент человеку, который воевал против наших предков, нанес татарскому народу огромный вред?» - заявил Миннегулов.
Имам-хатип мечети «Миргазиян» Габдерауф хазрат Забиров добавил, что «русский народ так же не принимает Аксака Тимура».
«Ведь он сжигал и русские города, убивал их жителей. Нужно ли это нашей стране?» - заявил он.
Как рассказывает федеральный портал История.РФ, письменные источники говорят «скорее не о враждебном, а о нейтральном» отношении Тамерлана к правителям Московской и Литовской Руси, находившимся в военно-политическом союзе.
Летом 1395 года Василий I Дмитриевич и Витовт расположили в пограничных с Ордой местностях армии. Тамерлан, простояв под Ельцом две недели, по словам летописца, «возвратися въсвояси», на обратном пути завершая разгром ордынских городов.
«Весьма вероятно, что именно во время стоянки под Ельцом Тимур принял решение не идти войной на Русь, ибо мирные отношения с потенциальными противниками Орды более соответствовали его стратегической цели, чем война», - подчеркивается в статье.