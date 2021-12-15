Узбекистан установит в России памятник Тамерлану

Узбекистан планирует установить в населенном пункте Кондурча Самарской области памятник Тамерлану (Тимуру), среднеазиатскому военачальнику и завоевателю XIV века. Как сообщает «Татар-информ», эта новость возмутила татарскую общественность.

Кабинет министров Узбекистана издал постановление, из которого следует, что страна намерена объявить конкурс на памятник Тамерлану под Самарой (одно из известнейших сражений Тамерлана – это битва на реке Кондурча). Проект должен быть реализован до 2024 года совместно с МИД и Министерством культуры России.

Видео дня

Как отмечает «Татар-информ», планы Узбекистана вызвали дискуссию о том, «правильно ли устанавливать памятник тому, кто уничтожил более сотни тысяч людей в кровопролитной войне на территории проживания предков татар».

Профессор Казанского федерального университета, специалист по древней и средневековой татарской литературе Хатип Миннегулов назвала Тамерлана главным виновником разрушения городов Золотой Орды - государства, объединявшего монгольские, татарские и другие племена. По словам ученого, даже современники обвиняли Тамерлана в кровопролитии.

«Мы говорим, что Эмир Тимур отстроил Самарканд и Бухару. Эти города отстроены за счет богатств наших предков. И это нельзя забывать, города Золотой Орды процветали. Когда их разграбили, и большинство населения убили, государство пришло в упадок. <…> Зачем возводить в Самарской области монумент человеку, который воевал против наших предков, нанес татарскому народу огромный вред?» - заявил Миннегулов.

Имам-хатип мечети «Миргазиян» Габдерауф хазрат Забиров добавил, что «русский народ так же не принимает Аксака Тимура».

«Ведь он сжигал и русские города, убивал их жителей. Нужно ли это нашей стране?» - заявил он.

Как рассказывает федеральный портал История.РФ, письменные источники говорят «скорее не о враждебном, а о нейтральном» отношении Тамерлана к правителям Московской и Литовской Руси, находившимся в военно-политическом союзе.

Летом 1395 года Василий I Дмитриевич и Витовт расположили в пограничных с Ордой местностях армии. Тамерлан, простояв под Ельцом две недели, по словам летописца, «возвратися въсвояси», на обратном пути завершая разгром ордынских городов.