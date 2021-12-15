Уголовное дело о смертельном ДТП с участием Собчак передали в суд

Прокуратура в Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего водителя автомобиля Mercedes, которого обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуре Краснодарского края в среду.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что материалы дела направили на рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи. В ходе расследования удалось выяснить, что водитель Mercedes ехал по дороге Адлер – Альпика Сервис, во время чего он нарушил ПДД.

При обгоне водитель выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Пассажирка этой машины после столкновения скончалась, еще одна пассажирка и водитель выжили, но получили травмы.

Ранее сообщалось, что бывший муж погибшей в сочинской аварии Екатерины Тарасовой Антон Тарасов заявил, что планирует потребовать компенсацию не только с водителя, но и с Ксении Собчак, которая ехала на пассажирском сидении Mercedes. Мужчина заявлял о $2 млн, которые потребуются на обеспечение их с Екатериной ребенка.

Напомним, ДТП произошло на одной из трасс в Сочи. Mercedes, в котором была телеведущая, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате аварии одна из пассажирок пострадавшей машины скончалась, а вторая была госпитализирована с тяжелыми травмами.