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9 минут назад

Уголовное дело о смертельном ДТП с участием Собчак передали в суд

Прокуратура в Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего водителя автомобиля Mercedes, которого обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуре Краснодарского края в среду.

Уголовное дело о смертельном ДТП с участием Собчак передали в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что материалы дела направили на рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи. В ходе расследования удалось выяснить, что водитель Mercedes ехал по дороге Адлер – Альпика Сервис, во время чего он нарушил ПДД.

При обгоне водитель выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Пассажирка этой машины после столкновения скончалась, еще одна пассажирка и водитель выжили, но получили травмы.

Ранее сообщалось, что бывший муж погибшей в сочинской аварии Екатерины Тарасовой Антон Тарасов заявил, что планирует потребовать компенсацию не только с водителя, но и с Ксении Собчак, которая ехала на пассажирском сидении Mercedes. Мужчина заявлял о $2 млн, которые потребуются на обеспечение их с Екатериной ребенка.

Напомним, ДТП произошло на одной из трасс в Сочи. Mercedes, в котором была телеведущая, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате аварии одна из пассажирок пострадавшей машины скончалась, а вторая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Собчак позже отмечала, что прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, а также ссадины лобной теменной области и еще ряд травм.

Общество,Антон Тарасов,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,Генпрокуратура РФ,
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