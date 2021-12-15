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32 минуты назад

Эксперт объяснил проигрыш россиянок на конкурсах «Мисс Вселенная»

Отсутствие славянок в финале конкурса красоты «Мисс Вселенная 2021» связано с тем, что девушки объективно «не готовы» к такому мероприятию. Об этом «Комсомольской правде» заявил эксперт конкурсов красоты Антон Парамонов.

Поражение россиянок на конкурсах «Мисс Вселенная» объяснили
Фото: EPAEPA

По его словам, в этом году в десятке лучших на «Мисс Вселенная 2021» нет ни одной девушки с европейской внешностью.

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«В принципе, каждый год в финале мы видим одни и те же страны - Парагвай, страны Азии и т.д., "посторонних" две-три максимум. Россия, как и большинство европейских государств, в это число не входит», - констатировал эксперт.

При этом он подчеркнул, что политика и движение BLM на это не влияют. Просто объективно европейские девушки не готовы к такой серьезной конкуренции с представительницами стран, где «есть культура конкурсов красоты, девочек готовят к этому чуть ли не с рождения, а финал «Мисс Вселенная» смотрят на огромных уличных экранах», констатировал эксперт.

«Национальные королевы красоты ежедневно занимаются, чтобы поехать на международные смотры. И это не только танцы и дефиле. Сегодня мало одной красоты, чтобы завоевать корону. Да и готовятся российские участницы всего несколько недель, а не целый год. В этом и есть главная проблема: по их меркам, наши девушки, как и участницы из СНГ, из Европы, не готовы», - уверен Антон Парамонов.

Также, по словам эксперта, жюри сейчас все больше обращает внимание не на параметры участниц, а на их заслуги, в том числе и в решении социальных проблем. Претендентки на корону также должны прекрасно говорить на английском и ни в коем случае не бояться сцены.

В этом году в ходе конкурса «Мисс Вселенная» мисс Панама Бренда Смит рассказала о получении должности в ООН, а мисс Великобритания Эмма Коллингридж отметила, что изучение реальной истории Медузы Горгоны вдохновило ее на борьбу с гендерным насилием.

21-летняя мисс Индия Харнааз Сандху, которая в итоге выиграла конкурс, является защитником прав и возможностей женщин. Она помогла своей матери научить женщин здоровью и гигиене в оздоровительных лагерях, а также сняла два художественных фильма на языке пенджаби, которые скоро будут выпущены. По словам Сандху, она всегда выбирала сильных персонажей, потому что хотела «сломать стереотипы о том, что такое женщины и какими они могут быть».

Общество,Антон Парамонов,ООН,Комсомольская правда,
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