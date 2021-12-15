Антиалкогольное рекламное видео возмутило посетителей петербургского бара

Популярные блогеры Юрий Кузнецов и Иван Медведев поинтересовались у своих подписчиков уместна ли реклама о вреде алкоголя в барах. Сообщается, что мнения подписчиков разделились на два лагеря. Одни пользователи выступили против, в то время как другие ничего особенного в просмотре научных роликов во время распития алкоголя не видят.