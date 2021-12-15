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1 час назад

Антиалкогольное рекламное видео возмутило посетителей петербургского бара

Популярные instagram-блогеры заметили в петербургском баре антиалкогольную рекламу, которую показывают на экранах во время того, как посетители распивают алкогольных напитки. Видео публикует портал «Life.ru».

Популярные блогеры Юрий Кузнецов и Иван Медведев поинтересовались у своих подписчиков уместна ли реклама о вреде алкоголя в барах. Сообщается, что мнения подписчиков разделились на два лагеря. Одни пользователи выступили против, в то время как другие ничего особенного в просмотре научных роликов во время распития алкоголя не видят.

Общество,Видео,Иван Медведев,Юрий Кузнецов,
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