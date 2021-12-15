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57 минут назад

Российские полицейские получат больше прав

Совет Федерации 15 декабря рассмотрит законопроект о расширении полномочий полиции. Сотрудники МВД получат право без последствий проникать в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых. Об этом пишет ТАСС.

Российские полицейские получат больше прав
Фото: РамблерРамблер

Как говорится в документе, полицейские смогут беспрепятственно проникать в автомобили и жилища граждан России. Представляться задержанному они могут после прекращения им противоправных действий. Отмечается, что эту меру считают необходимой для обеспечения общественной безопасности, безопасности граждан, для задержания обвиняемых или подозреваемых, при ЧС и массовых беспорядках.

Сотрудники МВД могут воспользоваться этими полномочиями при угрозе теракта и для ареста граждан, которых очевидцы или потерпевшие обвинили в совершении преступления. Полицейским также разрешено проникать в чужую собственность для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если нарушитель находится в состоянии опьянения.

Новый законопроект уже подвергся критике. Как отмечают эксперты, полицейские могут злоупотреблять новыми полномочиями, так как контроль над их действиями не будет усилен.

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) и федеральный судья в отставке Сергей Пашин в интервью «Ленте.ру» рассказал, что в западных странах подобная ситуация невозможна — сначала сотрудники правоохранительных органов обязаны предъявить судебный ордер.

Общество,Политика,Сергей Пашин,ВШЭ,Совет Федерации,МВД,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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