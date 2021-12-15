Российские полицейские получат больше прав

Совет Федерации 15 декабря рассмотрит законопроект о расширении полномочий полиции. Сотрудники МВД получат право без последствий проникать в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых. Об этом пишет ТАСС.

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Как говорится в документе, полицейские смогут беспрепятственно проникать в автомобили и жилища граждан России. Представляться задержанному они могут после прекращения им противоправных действий. Отмечается, что эту меру считают необходимой для обеспечения общественной безопасности, безопасности граждан, для задержания обвиняемых или подозреваемых, при ЧС и массовых беспорядках.

Сотрудники МВД могут воспользоваться этими полномочиями при угрозе теракта и для ареста граждан, которых очевидцы или потерпевшие обвинили в совершении преступления. Полицейским также разрешено проникать в чужую собственность для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если нарушитель находится в состоянии опьянения.

Новый законопроект уже подвергся критике. Как отмечают эксперты, полицейские могут злоупотреблять новыми полномочиями, так как контроль над их действиями не будет усилен.