Работники элитных профессий показали заурядный IQ

Люди, практикующие профессии, которые в общественном сознании воспринимаются как занятия для особо одарённых личностей, в реальности мало отличаются по уровню интеллектуальных способностей от среднестатистического человека, выяснили британские социологи. Опубликованное в British Medical Journal(BMJ) исследование показало, что аура неприступности вокруг таких вакансий в значительной степени порождена социальным мифом, а не является следствием реальных требований, предъявляемых к специалистам в этих областях.

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Социологи опросили 329 человек, занятых на различных предприятиях аэрокосмической промышленности, традиционно воспринимаемой как элитная отрасль экономики. Также они пообщались с 79 нейрохирургами — представителями ещё одной профессии, куда невозможно попасть «с улицы». Респондентами стали жители Великобритании, США, Канады и континентальной Европы.

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Сравнительный анализ результатов показал, что проектировщики космических ракет и люди, проводящие тонкие операции на головном мозге, не сильно отличаются от среднестатистического британца. Это исследователи установили, предложив испытуемым пройти заурядные когнитивные тесты. Конкретно был использован так называемый Great British Intelligence Test, разработанный в лондонском Imperial College. На ответы обычно уходит около получаса.

Тест проверяет такие качества испытуемых, как объём оперативной памяти, острота внимания, эмоциональная гибкость и так далее. Затем социологи сравнили результаты с данными такого же теста у 18 тысяч человек, не работающих ни в одной из названных отраслей.

Оказалось, что нейрохирурги показали лучшие по сравнению с медианным уровнем результаты в части решения семантических задач (вычленение из текстов тех или иных слов), а ракетные инженеры опередили общий уровень в плане внимательности и решения задач на визуализацию (типа ментальной игры в тетрис).

Тем не менее в остальных задачах теста те и другие не показали себя существенно умнее, внимательнее или остроумнее, чем их сограждане, работающие в менее престижных областях экономики. Более того, нейрохирурги продемонстрировали отставание в плане пассивной памяти (они дольше вспоминают какие-то факты из прошлого).

По результатам тестирования исследователи сделали вывод, что кажущееся превосходство работников тех или иных профессий над общим уровнем вызвано не повышенными умственными способностями, а исключительно тренировкой конкретных навыков, никак не связанных с уровнем IQ (коэффициента интеллекта).

Можно заключить, что ракетные инженеры, нейрохирурги и представители прочих «сложных» профессий вознесены на пьедестал незаслуженно. Для работы в таких отраслях вполне достаточно уровня интеллекта, которым обладает любой нормальный человек, — делают вывод авторы исследования.

Социологи выбрали именно две эти профессии, потому что в английском языке существует идиоматическое выражение «это вам не ракеты строить» (вариант — «не мозг оперировать»). Оно используется для описания какого-либо занятия, не требующего специальной подготовки, профессиональных навыков и высоких интеллектуальных способностей, то есть профессий, которые в англоязычных странах относятся к категории General Labor.

С тем, что между успехом в той или иной деятельности и уровнем интеллекта её носителя нет прямой взаимосвязи, категорически не согласен эксперт по рынку труда Ростислав Капелюшников. IQ монетизируется, причём совершенно в чётких размерах, сказал он NEWS.ru.

Есть совершенно чёткая корреляция между числом лет обучения и уровнем зарплаты работника. Один лишний год в вузе добавляет выпускнику от 3 до 10 процентов заработка. В целом поэтому высшее образование даёт людям заработок примерно вдвое больший, чем тот, на который могут рассчитывать люди со средним специальным образованием. Не надо считать, что работодатели платят деньги просто за «корочки».

Тестирование британские социологи провели не просто так, а в связи с прогнозируемым в ближайшее десятилетие дефицитом кадров в этих двух отраслях. Подобная нехватка, помимо объективных причин, подпитывается стереотипами работодателей и рекрутёров, согласно которым строить ракеты и проводить нейрохирургические операции могут только люди с исключительным уровнем интеллекта (IQ).

Стоит отметить, что далеко не все претенденты (в том числе успешные) даже на такую высокую должность, как президент США, могли похвастаться успехами в прохождении когнитивных тестов.

Согласно рейтингу, составленному ресурсом Cleverst, за всю историю США самым невысоким IQ —130 — обладал 18-й президент Улисс Грант (занимал пост в 1869–1877 годах). Впрочем, даже этот уровень на 30 пунктов превышает планку, которую психологи считают медианной. Кстати, помимо того, что 47-летний Грант считается «наименее умным» президентом, он был и самым молодым хозяином Белого дома. Низшая позиция в рейтинге IQ, впрочем, не помешала Гранту быть увековеченным на 50-долларовой купюре.

Основатель США Джордж Вашингтон показал IQ равный 140. Самым же «умным» лидером США на данный момент остаётся 6-й президент Джон Адамс (занимал пост в 1825–1829 годах) с IQ в 175 баллов. В список не вошли три последних президента США — Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден, так как составители рейтинга еще не успели измерить их IQ.