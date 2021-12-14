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55 минут назад

Раскрыта цена жакета Голиковой на совещании правительства

Вице-премьер Татьяна Голикова появилась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в жакете люксового бренда Alexander McQueen. Трансляцию мероприятия вел телеканал RT на YouTube.

На кадрах в сети видно, что Голикова одета в черный жакет с акцентированной линией плеч и узкими закругленными лацканами, на обоих его рукавах вышит узор в виде сердца и двух птиц из прозрачных и красных стеклянных элементов. Она дополнила свой образ блузкой цвета фуксия с высоким закрытым воротом, помадой в тон и фиолетовыми тенями.

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Известно, что на сайте московского ЦУМа подобный элемент гардероба стоит 237,5 тысячи рублей. Жакет может быть представлен как в черном, так и в белом цвете.

8 декабря журналисты уличили главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в редактировании фотографий из рабочей поездки в Чечню. В СМИ предположили, что запечатленные на фото часы — это швейцарские Breguet Marine Royale, корпус которых изготовлен из 18-каратного белого золота. На специализированном сайте их можно купить за 34,5 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей).
Общество,Видео,Татьяна Голикова,Владимир Путин,ЦУМ,Russia Today,
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