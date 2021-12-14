Раскрыта цена жакета Голиковой на совещании правительства

На кадрах в сети видно, что Голикова одета в черный жакет с акцентированной линией плеч и узкими закругленными лацканами, на обоих его рукавах вышит узор в виде сердца и двух птиц из прозрачных и красных стеклянных элементов. Она дополнила свой образ блузкой цвета фуксия с высоким закрытым воротом, помадой в тон и фиолетовыми тенями.