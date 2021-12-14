В Центре имени Гамалеи создали модификацию вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург.

В настоящий момент, по его словам, в центре идет подготовка к первому этапу клинических испытаний препарата. Гинцбург отметил, что пока нет серьезных доказательств, что омикрон вытеснит дельту, будет необходима двухкомпонентная вакцина, защищающая сразу от обоих вариантов. В ее разработке задействуют новую платформу, которую в центре уже отработали.

При полном вытеснении омикроном дельты в препарате заменят вставку, определяющую и кодирующую защиту только от нового штамма коронавируса.

«Данные конструкции в институте созданы, они уже собраны», — сказал Гинцбург.