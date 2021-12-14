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14 минут назад

«Спутник V» модифицировали под омикрон

В Центре имени Гамалеи создали модификацию вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург.

В настоящий момент, по его словам, в центре идет подготовка к первому этапу клинических испытаний препарата. Гинцбург отметил, что пока нет серьезных доказательств, что омикрон вытеснит дельту, будет необходима двухкомпонентная вакцина, защищающая сразу от обоих вариантов. В ее разработке задействуют новую платформу, которую в центре уже отработали.

При полном вытеснении омикроном дельты в препарате заменят вставку, определяющую и кодирующую защиту только от нового штамма коронавируса.

«Омикрон» смог заразить привитых россиян

«Данные конструкции в институте созданы, они уже собраны», — сказал Гинцбург.

Напомним, что омикрон-штамм обнаружили в ЮАР в конце ноября, затем вирус распространился и в других странах. В частности, первые случаи заболевания уже выявили в России. Общее число пациентов с омикроном в РФ на сегодняшний день составляет 16 человек. У 11 из них на момент инфицирования была действующая вакцина «Спутник V». Все россияне переносят болезнь в легкой форме.

Общество,Видео,Александр Гинцбург,
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