В Центре имени Гамалеи создали модификацию вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург.
В настоящий момент, по его словам, в центре идет подготовка к первому этапу клинических испытаний препарата. Гинцбург отметил, что пока нет серьезных доказательств, что омикрон вытеснит дельту, будет необходима двухкомпонентная вакцина, защищающая сразу от обоих вариантов. В ее разработке задействуют новую платформу, которую в центре уже отработали.
При полном вытеснении омикроном дельты в препарате заменят вставку, определяющую и кодирующую защиту только от нового штамма коронавируса.
«Данные конструкции в институте созданы, они уже собраны», — сказал Гинцбург.
Напомним, что омикрон-штамм обнаружили в ЮАР в конце ноября, затем вирус распространился и в других странах. В частности, первые случаи заболевания уже выявили в России. Общее число пациентов с омикроном в РФ на сегодняшний день составляет 16 человек. У 11 из них на момент инфицирования была действующая вакцина «Спутник V». Все россияне переносят болезнь в легкой форме.