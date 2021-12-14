«Омикрон» смог заразить привитых россиян

В Центре Гамалеи создали модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"

Большинство вернувшихся из ЮАР туристов с «омикрон»-штаммом были вакцинированы от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, их жизням ничего не угрожает, COVID-19 протекает в легких формах. Власти РФ готовятся к худшему, но надеются на лучшее. При этом в России уже создана модификация вакцины «Спутник V» против «омикрона», который стремительно захватывает планету.

Привиты от коронавируса были 11 из 16 россиян, у которых по прилету в Россию из ЮАР был обнаружен штамм «омикрон». Об этом в ходе общего собрания Российской академии наук (РАН) заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

«Среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы — таких 11 человек, — или перенесли заболевание — их семь», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее перенес заболевание.

Как заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, в России уже создана модификация вакцины «Спутник V».

«Нет никаких доказательств того, <…> что «омикрон» вытеснит дельта-штамм. Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. <...> В настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний», — сказал он.

Кроме того, в России уже создана тест-система, чтобы выявлять «омикрон»-штамм, отметила Анна Попова. Сейчас разработка проходит испытания в полевых условиях в ЮАР.

«В общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — добавила Попова. По ее словам, суточный охват тестирования на коронавирус в России вырос в три раза.

Готовиться надо не к лучшему

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что угрозы жизни для пациентов с коронавирусом, у которых нашли штамм «омикрон», нет. Из-за того, что среди заболевших много вакцинированных, заболевание протекает либо бессимптомно, либо с незначительными симптомами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, как Кремль оценивает опасность нового штамма коронавируса.

«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения», — сказал Песков.

Он добавил, что новый «омикрон»-штамм пока не изучен в достаточной мере.

«Поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза», — сказал Песков в понедельник, 13 декабря.

ВОЗ ждет смертей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста заболеваемости «омикрон»-штаммом.

«По мере увеличения числа случаев … в мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — заявили в пресс-службе ВОЗ.

По данным организации, многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей.

«Омикрон» стремительно охватывает новые страны – его на данный момент выявили в 63 государствах.

В Великобритании штамм «омикрон» уже стал причиной первой смерти.

«К сожалению, «омикрон» приводит к госпитализации, и, к сожалению, как минимум один пациент уже скончался. Поэтому, думаю, мы должны отложить в сторону идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, и признать фантастическую скорость, с которой он распространяется», — заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он добавил, что сейчас самым правильным шагом будет получение бустерной дозы вакцины.

В Лондонской школе гигиены и тропической медицины ученые построили модель распространения нового штамма в Англии, где большинство жителей привиты от COVID-19.