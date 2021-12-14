Названы место и дата похорон режиссера Соловьева

Похороны народного артиста России, режиссера и сценариста Сергея Соловьева, создателя фильма "Асса", состоятся 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении режиссера.

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Напомним, Сергей Соловьев скончался 13 декабря у себя дома в возрасте 77 лет.

"Отпевание состоится в четверг, 16 декабря, в 11:00 мск в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище, где похоронены родители Сергея Александровича и его сын Митя", - уточнил источник.

Место проведения гражданской панихиды пока уточняется.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В школьные годы служил актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего начал работать на "Мосфильме". Соловьев снял такие картины, как трилогия "Сто дней после детства" (1975), а также "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), трилогию "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и многие другие фильмы.