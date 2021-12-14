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1 час назад

Названы место и дата похорон режиссера Соловьева

Похороны народного артиста России, режиссера и сценариста Сергея Соловьева, создателя фильма "Асса", состоятся 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении режиссера.

Названы место и дата похорон режиссера Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Сергей Соловьев скончался 13 декабря у себя дома в возрасте 77 лет.

"Отпевание состоится в четверг, 16 декабря, в 11:00 мск в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище, где похоронены родители Сергея Александровича и его сын Митя", - уточнил источник.

Место проведения гражданской панихиды пока уточняется.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В школьные годы служил актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего начал работать на "Мосфильме". Соловьев снял такие картины, как трилогия "Сто дней после детства" (1975), а также "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), трилогию "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и многие другие фильмы.

С 1985 года режиссер преподавал во ВГИКе. Соловьев стал лауреатом Государственной премии СССР (1977, за фильм "Сто дней после детства"), был удостоен премии Ленинского комсомола (1976), премии "Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).

Общество,Георгий Товстоногов,Сергей Соловьев,
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