Россиянин раскрыл возмутительный обман в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Россиянин рассказал о попытках обмана пассажиров в аэропорту Шарм-эш-Шейхе в Египте. В личном блоге на «Яндекс.Дзен» под названием «Зоркий» мужчина также объяснил, как на самом деле проходят досмотры в терминале.

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По его словам, на стойке регистрации при оформлении багажа туристов требуют заплатить $25, не объясняя причину сбора — просьбу пишут на русском языке и показывают на экране телефона. Оказалось, что таким образом в Египте пытаются предложить россиянам места в бизнес-классе.

«Возмутительная ситуация. Будьте внимательны, не попадайтесь!» — добавил блогер.

По словам туриста, отдыхающих привозят в аэропорт за четыре часа до вылета, причем досмотр начинается не сразу, а после того, как в терминале скапливается множество людей.

На первом пункте контроля туристов заставляют положить все вещи на конвейер и снять кепки, ботинки, шарфы и ремни, после чего осматривают их металлоискателем. На следующем досмотре у пассажиров выборочно проверяют кладь.

«У меня зачем-то достали ноутбук, у супруги бесцеремонно залезли в дамскую сумочку», — отметил россиянин.

После регистрации на рейс и снятия отпечатков пальцев туристов ждет еще одна проверка. Во время последнего, четвертого, досмотра перед посадкой у многих изымают вещи — например, вскрытую бутылку с шампанским, пленку и скотч для упаковки багажа, туалетную бумагу, зажигалки.