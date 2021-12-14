Солистка детского хора СССР подала в суд на Netflix

Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова решила добиться от Netflix компенсации в 10 млн рублей за использование песни «Прекрасное далеко».

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Королькова подала иск к компании «Развлекательный онлайн-сервис» (оператор Netflix в России), киностудии «Медиа юниверсал ивент» и лейблу «Первое музыкальное издательство», пишут «Ведомости».

Иск был подан в начале декабре, сумма требований – 10 млн рублей. Артистка считает, что были нарушены ее смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница».

«Прекрасное далеко» – песня композитора Евгения Крылатова, впервые была исполнена Татьяной Дасковской в фильме «Гостья из будущего» (1985). Также известен вариант исполнения песни Корольковой.

Артистка также требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, заявил замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадим Вишняков. При этом он утверждает, что фонограмма песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница» не использовалась.

Ранее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы». Спортсменку возмутили два эпизода: во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии, во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин.

Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.