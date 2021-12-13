Квартира в центре Петербурга: кто получит наследство Нины Ургант

Стала известна судьба наследства актрисы Нины Ургант. Ее квартира в центре Санкт-Петербурга площадью 100 квадратных метров достанется внуку, телеведущему Ивану Урганту, а загородный дом в поселке Грузино — сыну, актеру Андрею Урганту, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, недвижимость на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойки в Питере, где и проживала до своей смерти актриса, не принадлежала ей. Квартиру в центре Санкт-Петербурга Нине Ургант купил ее внук и она до сих пор находится в его собственности.
Другое дело загородный дом в Грузино. Нина Ургант является его полноправной собственницей и по праву наследования он переходит после ее смерти ближайшему родственнику по первой линии — сыну Андрею Урганту.
Напомним, что актриса скончалась 3 декабря на 93-м году жизни от прогрессирующей болезни Паркинсона. Нину Ургант похоронили на Комаровском кладбище.