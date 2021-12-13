Квартира в центре Петербурга: кто получит наследство Нины Ургант

По данным издания, недвижимость на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойки в Питере, где и проживала до своей смерти актриса, не принадлежала ей. Квартиру в центре Санкт-Петербурга Нине Ургант купил ее внук и она до сих пор находится в его собственности.