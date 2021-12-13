Пополнение в семье сочли намеренным ухудшением жилищным условий

В Санкт-Петербурге чиновники одной из районных администраций сочли рождение второго ребенка в семье намеренным ухудшением жилищных условий и отказались поставить семью в очередь на квартиру. Об инциденте рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

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Петербуржская семья из четырех человек проживает в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. Администрация района, где живет семья, отказалась поставить их на учет как нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий. При этом семья имеет такое право, поскольку на каждого человека приходится по 7,5 квадратных метров жилой площади вместо минимально положенных 9 квадратных метров.

В райадминистрации сочли, что семья «намеренно ухудшила свои жилищные условия» с рождением второго ребенка. После вмешательства уполномоченного по правам человека на защиту петербуржцев встала прокуратура. Однако районная администрация не согласилась с позицией ведомства и снова отказалась поставить семью на жилищный учет.