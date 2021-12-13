В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
36 минут назад

Кому достанется наследство Сергея Соловьева

Все наследство известного режиссера Сергея Соловьева, если он не оставил завещания, получит его дочь Анна Друбич. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro рассказал адвокат Тимур Маршанин.

Кому достанется наследство Сергея Соловьева
Фото: РамблерРамблер

В издании отметили, что у Соловьева также был сын Дмитрий, но он скончался в 2018 году от осложнений, связанных с гриппом. Таким образом, единственной наследницей всего имущества, сбережений и авторских прав является дочь кинорежиссера Анна Друбич.

«Наследники первой очереди — это дети, супруги, а второй — братья, сестры, бабушки и дедушки. По закону, при вступлении в права наследства, наследники берут на себя обязательства по имеющимся долгам», — пояснил Маршанин.

Адвокат отметил, что при отсутствии завещания на наследство также могут претендовать несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди.

Напомним, что Сергей Соловьев скончался 13 декабря у себя в квартире в Москве. Причины смерти 77-летнего режиссера до сих пор остаются неизвестными. Однако в течение последних лет Соловьев неоднократно оказывался в больнице. У него диагностировали язву желудка, проблемы с сердцем и диабет. Также режиссеру делали операцию на ноги из-за обнаруженного у него инфильтрата нижних конечностей.

Общество,Анна Друбич,Сергей Соловьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители