Кому достанется наследство Сергея Соловьева

Все наследство известного режиссера Сергея Соловьева, если он не оставил завещания, получит его дочь Анна Друбич. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro рассказал адвокат Тимур Маршанин.
В издании отметили, что у Соловьева также был сын Дмитрий, но он скончался в 2018 году от осложнений, связанных с гриппом. Таким образом, единственной наследницей всего имущества, сбережений и авторских прав является дочь кинорежиссера Анна Друбич.
«Наследники первой очереди — это дети, супруги, а второй — братья, сестры, бабушки и дедушки. По закону, при вступлении в права наследства, наследники берут на себя обязательства по имеющимся долгам», — пояснил Маршанин.
Адвокат отметил, что при отсутствии завещания на наследство также могут претендовать несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди.
Напомним, что Сергей Соловьев скончался 13 декабря у себя в квартире в Москве. Причины смерти 77-летнего режиссера до сих пор остаются неизвестными. Однако в течение последних лет Соловьев неоднократно оказывался в больнице. У него диагностировали язву желудка, проблемы с сердцем и диабет. Также режиссеру делали операцию на ноги из-за обнаруженного у него инфильтрата нижних конечностей.