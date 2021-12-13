Кому достанется наследство Сергея Соловьева

Все наследство известного режиссера Сергея Соловьева, если он не оставил завещания, получит его дочь Анна Друбич. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro рассказал адвокат Тимур Маршанин.

Фото: Рамблер Рамблер

В издании отметили, что у Соловьева также был сын Дмитрий, но он скончался в 2018 году от осложнений, связанных с гриппом. Таким образом, единственной наследницей всего имущества, сбережений и авторских прав является дочь кинорежиссера Анна Друбич.

«Наследники первой очереди — это дети, супруги, а второй — братья, сестры, бабушки и дедушки. По закону, при вступлении в права наследства, наследники берут на себя обязательства по имеющимся долгам», — пояснил Маршанин.

Адвокат отметил, что при отсутствии завещания на наследство также могут претендовать несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди.