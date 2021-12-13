Отец Цоя прокомментировал смерть режиссера Соловьева

«Очень соболезную, я его так уважал. У меня нет слов. Это был самый честный, самый порядочный человек на свете. Он одним из первых узнал и познал талант и гений Виктора Цоя. Это надо иметь очень большую прозорливость», — сказал Роберт Цой.