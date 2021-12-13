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35 минут назад

«Очень тяжело поговорил»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о реакции на инцидент с братом

Экс-чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на инцидент с участием его двоюродного брата Усмана Нурмагомедова, пишет «Спорт-экспресс».

«Очень тяжело поговорил»: Хабиб об инциденте с братом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить автомобиль без номеров под управлением «неустановленного лица». Водитель не остановился и сбил оградительный барьер поста, наехав на сотрудника ДПС. По подозрению в наезде задержали двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана и его друга Камала Идрисова. Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Дело взял под контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Разговоры были и есть. В этом разбирались в СК, я никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия. Без разницы, кто он. Хабиб, Усман или Никита Нагорный. Что там было... На просторах интернета все открыто. Поверьте мне, Следственный комитет Хабиба Нурмагомедова с ним очень тяжело поговорил», — сказал Хабиб на пресс-конференции, отвечая на вопрос о задержании Усмана Нурмагомедова.

Позже источник сообщил, что СК рассматривает Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского. Таким образом, мера пресечения к Нурмагомедову применяться не будет.

Общество,Никита Нагорный,Хабиб Нурмагомедов,Александр Бастрыкин,ГИБДД,СКР,
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