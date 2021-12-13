«Очень тяжело поговорил»: Хабиб об инциденте с братом

«Разговоры были и есть. В этом разбирались в СК, я никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия. Без разницы, кто он. Хабиб, Усман или Никита Нагорный. Что там было... На просторах интернета все открыто. Поверьте мне, Следственный комитет Хабиба Нурмагомедова с ним очень тяжело поговорил», — сказал Хабиб на пресс-конференции, отвечая на вопрос о задержании Усмана Нурмагомедова.