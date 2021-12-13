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45 минут назад

Сенатор предложил альтернативу QR-кодам на транспорте

Ограничения количества перевозимых пассажиров и обязательное ношение масок или респираторов могли бы заменить введение QR-кодов на транспорте. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Сенатор предложил альтернативу QR-кодам на транспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что ограничительные коронавирусные меры вводятся для того, чтобы защитить наиболее уязвимые группы людей, которые имеют медотвод от прививки и из-за этого более восприимчивы к тяжелым формам заболевания. На сегодняшний день необходимо сделать так, чтобы транспорт перестал быть одним из главных мест заражения.

— Сегодня угроза заразиться в транспорте действительно очень велика. Нужно принимать какие-то меры – например, ограничить число пассажиров и строго следить за тем, чтобы все носили маски или даже респираторы, — отметил сенатор в комментарии «Радио 1».

Накануне спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что законопроект о введении режима QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы.

Общество,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,
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