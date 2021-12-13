Сенатор предложил альтернативу QR-кодам на транспорте

Ограничения количества перевозимых пассажиров и обязательное ношение масок или респираторов могли бы заменить введение QR-кодов на транспорте. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Он отметил, что ограничительные коронавирусные меры вводятся для того, чтобы защитить наиболее уязвимые группы людей, которые имеют медотвод от прививки и из-за этого более восприимчивы к тяжелым формам заболевания. На сегодняшний день необходимо сделать так, чтобы транспорт перестал быть одним из главных мест заражения.