У 16 вернувшихся из ЮАР россиян нашли омикрон

Омикрон-штамм коронавируса подтвержден уже у 16 из 177 граждан России, которые вернулись в страну из ЮАР. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

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Также Голикова отметила, что заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 7,3%, а рост отмечается всего в пяти регионах. Число заразившихся коронавирусом в стране, которые находятся под медицинским наблюдением, снизилось на 15% за неделю.

Напомним, что о выявлении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. Вариант имеет большее число мутаций и, предположительно, более заразен и способен «обходить» иммунитет, сформировавшийся от прививки.