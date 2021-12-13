В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
31 минуту назад

Омикрон распространился среди россиян

Омикрон-штамм коронавируса подтвержден уже у 16 из 177 граждан России, которые вернулись в страну из ЮАР. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

У 16 вернувшихся из ЮАР россиян нашли омикрон
Фото: РамблерРамблер

Также Голикова отметила, что заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 7,3%, а рост отмечается всего в пяти регионах. Число заразившихся коронавирусом в стране, которые находятся под медицинским наблюдением, снизилось на 15% за неделю.

Напомним, что о выявлении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. Вариант имеет большее число мутаций и, предположительно, более заразен и способен «обходить» иммунитет, сформировавшийся от прививки.

Гинцбург предрек вытеснение «дельты»-штамма

Сейчас случаи заражения зафиксированы уже более чем в 60 странах, а в Минздраве ЮАР ранее заявили, что разновидность стала доминирующей в стране. Как отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, «омикрон» способен вытеснить распространившиеся ранее в мире штаммы, в том числе и «дельту».
Общество,Александр Гинцбург,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители