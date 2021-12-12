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22 минуты назад

Варламов предложил оригинальный способ переубедить противников вакцины

Блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины против коронавируса от имени знаменитостей, чтобы популяризовать вакцинацию. Видео с предложением опубликовано в Telegram-канале «Небожена».

Варламов предложил оригинальный способ переубедить противников вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блогер привел в пример Китай, где главное, по его словам - продать товар, не важно, под каким брендом. То же можно сделать с вакциной, считает Варламов. Например, выпускать «Спутник V» под разными брендами, чтобы кумиры народа могли заказать именную партию.

«Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», – сказал урбанист.

Также он предложил выпускать вакцины от имени телеведущих Виктории Бони и Ольги Бузовой.

«Сразу бы все нашли свою нишу и привились», - заключил Варламов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% в стране можно только, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

Общество,Герман Стерлигов,Илья Варламов,Виктория Боня,Татьяна Голикова,
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