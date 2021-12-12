Варламов предложил оригинальный способ переубедить противников вакцины

Блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины против коронавируса от имени знаменитостей, чтобы популяризовать вакцинацию. Видео с предложением опубликовано в Telegram-канале «Небожена».
Блогер привел в пример Китай, где главное, по его словам - продать товар, не важно, под каким брендом. То же можно сделать с вакциной, считает Варламов. Например, выпускать «Спутник V» под разными брендами, чтобы кумиры народа могли заказать именную партию.
«Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», – сказал урбанист.
Также он предложил выпускать вакцины от имени телеведущих Виктории Бони и Ольги Бузовой.
«Сразу бы все нашли свою нишу и привились», - заключил Варламов.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% в стране можно только, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.