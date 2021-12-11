Скончалась актриса Наталия Филиппова

Актриса Наталия Филиппова умерла на 79-ом году жизни. Об этом говорится на сайте Московского драматического театра «Бенефис».

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой. Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах», – отмечается в сообщении.

О причинах смерти в театре не уточнили, добавив только то, что актриса умерла 8 декабря 2021 года.

Наталия Филиппова родилась 17 февраля 1943 года. В 1964-ом окончила Высшее театрельное училище имени Щепкина. До МДТ «Бенефис» работала в Театре на Покровке и Московском театре комедии. Кроме того, она сотрудничала с Театром имени Маяковского, а также с продюсерской компанией «Аметист».

Зрителю она могла запомниться такими работами в МДТ «Бенефис», как роль Библиотекарши в спектакле «Полюби меня крепче жизни», Тети в пьесе «Любовь. Фантазии. Инопланетяне...», а также Марфы Михайловны Шуминой в спектакле «Невеста».

Как актриса кино Филиппова снималась в драме Бориса Галкина «Помнишь запах сирени...».