«Похоже на массовое безумие». Людей «тренируют», несмотря на уголовное дело

Продолжается расследование уголовных дел в отношении троих основателей «Московского тренингового центра», им заочно предъявлено обвинение в доведении до самоубийства и по ряду других статей. 1 декабря у коучей прошли обыски по делу о доведении до самоубийства клиентки Татьяны Легезы. По словам ее матери, МТЦ через партнерскую организацию продолжает вести тренинги личностного роста, в том числе в онлайн-формате.

Фото: соцсети соцсети

"Наталья и Роман продолжают вести тренинги. Ближайший курс стартует 17 декабря"

Видео дня

Через сайт нового юрлица – партнеров официально закрытого "Московского тренингового центра" — ведется запись на онлайн-тренинги основателей компании Романа и Натальи Тихоновых. Узнать о сайте и получить телефон для записи на курсы можно либо от тех, кто недавно прошел тренинг, либо по ссылке-приглашению в закрытый Telegram-чат. Получив от одного из бывших участников тренингов номер для записи на тренинг, корреспондент "Газеты.Ru" связалась с экс-сотрудницей МТЦ.

"Мы работаем, Наталья и Роман продолжают вести тренинги. Ближайший курс стартует 17 декабря. Надо сначала внести оплату, потом пройти тестирование. Внести двумя частями: €100 (8 334 руб.) как регистрационный взнос и €370 (30 835 руб.) потом до полной стоимости. Мы работаем легально, оплата у нас с сайта, вся информация есть там", – сказала она.

Девушка заверила, что СМИ искусственно раздули скандал вокруг курсов.

"Понимаете, у Тихоновых тоже есть враги, нас никто не закрывал, а то, что пишут журналисты – это их право. Еще скажите, что их в тюрьму посадили заочно. Ничего страшного не происходит, это кто-то заказывает. Я работаю удаленно с 2020 года в компании-партнере, веду всю информацию и провожу тесты по подготовке к тренингу", – пояснила она.

Наталья Легеза, по заявлению которой 1 декабря прошли обыски у коучей МТЦ, многих пострадавших от тренингов со всей страны знает по именам.

"Фактически компания ни на один день не прекращала работу, переведя тренинги из постоянного офиса в гостиницы столицы. Коучи после закрытия залов в Москве, где проводились очные тренинги, отправились на гастроли в регионы, вели курсы в Иркутске и Якутии. Большая у них группа и в Махачкале", — рассказала она "Газете.Ru".

"Коучи им внушали, что они ни на что не способны"

История "Московского тренингового центра" началась в 2000 году. Тогда Роман Тихонов с женой открыли курсы личностного роста. За 20 лет существования их программа практически не менялась, бизнес лишь расширялся. Методику коучинга основатели МТЦ позаимствовали у американца Джона Хенли, который разработал ее в 1974 году и создал одноименную компанию "Лайфспринг" — позже суд признал ее одной из наиболее опасных тоталитарных сект, создающих деструктивный психокульт.

Люди, среди которых были топ-менеджеры американских корпораций, приходили на курсы, чтобы добиться карьерного роста, писала газета The Washington Post. Их учили нарушать табу и моральные устои, чтобы прийти к успеху "по головам".

В 2000 году после 30 тыс. исков суд в Нью-Йорке ликвидировал организацию и обязал ее выплатить компенсации пострадавшим. Москвич Анатолий Беглов в мае 2018 года решил пройти трехдневную программу основного курса в МТЦ — хотел отыскать свои "скрытые возможности". Это обошлось ему в 33 тыс. рублей. Он и его друзья попали в центр по приглашению еще одного товарища, который прошел более продвинутую программу и был обязан привести в МТЦ минимум пять человек: таковы внутренние правила.

"Откровенно, пользы от курсов нет. Основной курс дает временный психоэмоциональный эффект. Пока длится курс и месяц после него, человек находится в психоэмоционально заряженном состоянии, возникает чувство, что ты все можешь, но потом наступает обратный эффект – депрессивное состояние. С этой проблемой столкнулись многие мои знакомые, кто посещал данный тренинг", – рассказал он.

Курс Беглов проходил вместе с другом – за того заплатил человек, который рассказал им о центре. Как выяснилось позже, участие многих оплатили "лидеры", перешедшие на следующую из трех ступеней.

"Участники оплачивали другим людям коучинг, чтобы подтвердить свои лидерские качества. Если они не приводили еще пятерых, коучи им внушали, что они ни на что не способны, плохие лидеры, могли отчислить", – объяснил экс-участник.

По его словам, после тренинга один из его друзей стал "психически неадекватным" — он отказался от своих прежних моральных принципов и жизненных ценностей. Беглову пришлось разорвать с ним многолетнюю дружбу.

"МТЦ оказался профессиональной шарашкиной конторой"

На ознакомительной встрече тренеры рассказывают об основах психологии, о том, что такое любовь, дружба, семья. Потом начинаются упражнения, в которых разные команды должны прийти к консенсусу и найти правильное решение заданной жизненной ситуации. Тренинги длились ежедневно по 10-12 часов — люди возвращались домой уставшие от огромного потока информации и домашних заданий, отметил Беглов. Одним из таких было раздеться после тренинга дома и встать перед зеркалом на 25 минут. Как заявляли коучи, это нужно для лучшего понимания и принятия себя, визуального раскрепощения. Тех, кто не выполнял его, кураторы психологически задавливали, говорили, что человек подвел всю команду.

Лидеры, прошедшие более продвинутые уровни, становятся "капитанами" для поддержки новичков — дело доходит до тотального контроля их жизни, ежедневных отчетов о настроении, делах, работе, личных отношениях.

"Каждому в полночь могли позвонить и спросить, как выполнено домашнее задание. Одним из таких был обзвон самых близких родственников, с кем натянутые отношения, и признание им в любви", – пояснил Беглов.

На деле же это делалось для того, чтобы люди, находясь в эйфории от курсов, приводили новых участников, подчеркнул собеседник "Газеты.Ru".

"Были задания и пожестче. В зале на Белорусской приглушали свет и доводили участников до состояния полной растерянности: все плакали, кричали. Потом выстраивали два хоровода, которые периодически останавливали, и нужно было обнимать первого попавшегося человека из второго хоровода. Упражнение длилось 20 минут", – рассказал он.

Еще в МТЦ вводили в транс. Нужно было выбрать малознакомого партнера и, сидя друг напротив друга, повторять фразу с желанием — например, "я хочу машину".

"Они кричали на весь зал, притирались плечами. Это было похоже на массовое безумие. А после была встреча с близкими – родителями, друзьями, мужьями и женами. Их нужно было пригласить заранее", – уточнил Беглов.

Посетителей на протяжении занятий убеждали купить продвинутый уровень, обещая, что после него можно стать "сверхлюдьми". При этом участникам запрещалась фото-, видео- и аудиофиксация того, что происходит в стенах тренингового центра.

"МТЦ оказался профессиональной шарашкиной конторой, которая заинтересована только в привлечении денег. Просто секта и очередная пирамида", – подытожил Беглов.

Москвичка Ольга Бровкина в 2020 году также обратилась к МТЦ — она хотела обрести больше уверенности в себе. Девушка прошла основной трехдневный и продвинутый пятидневный курсы, отдав за них около 45 тыс. рублей.

"Первые дни рассчитаны на то, чтобы зарядить позитивом и создать доверительную атмосферу, убедить участников, что сообщество в центре лучше, чем все, что за его стенами. Эти тренинги не полезны с точки зрения психики, но оставляют яркие эмоции: для меня это одно из самых запомнившихся в жизни событий", – рассказала она.

Ее мать долго не догадывалась, что до самоубийства дочь могли довести тренинги в МТЦ

Впервые в полицию из-за тренингов МТЦ обратилась певица Лолита Милявская в 2016 году — в заявлении она указала, что ее экс-супруг Дмитрий Иванов по прохождении курса стал психически нестабильным: в частности бегал по городу в лосинах, выполняя странные задания. Однако в 2017 году звезде пришел отказ в возбуждении уголовного дела. В 2018 году в полицию обратилась москвичка Наталья Легеза — спустя три года после того, как ее 27-летняя дочь Татьяна совершила суицид. Было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ - о доведении дочери Легезы до самоубийства.

Девушка посещала курсы МТЦ с июня 2013 по февраль 2014 года — дошла до лидерской программы, привела на занятия не менее 10 человек. Вскоре у Татьяны развилась депрессия. Уже после окончания курсов в 2015 году она совершила суицид. Ее мать долго не догадывалась, что до самоубийства дочь могли довести тренинги в МТЦ. Только в 2018 году она нашла в электронной почте письмо Татьяны организаторам курса о том, что их методы слишком жестоки и что девушке психологически и физически плохо. Оно было отправлено накануне суицида.

"Она же не специально вовлекала своих родных и друзей – всего около 10 человек. Она верила, что это сообщество добрых и умных людей. Пока не дошло аж до гормонального сбоя после тренинга", – рассказала "Газете.Ru" Наталья Легеза.

К ней стали обращаться другие пострадавшие от тренингов в МТЦ. Тогда москвичка решила доказать, что коучи использовали опасную методику, а организаторы курсов являются мошенниками. В марте 2018 года по заявлению Легезы на них было возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ "О создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Основатель тренингового центра Роман Тихонов с женой покинули страну. В июне 2019 года решением Мещанского суда сайт МТЦ был заблокирован — руководителей компании признали виновным по части 2 ст. 14.1 и части 1 ст. 19.20 КоАП "Оказание услуг в сфере образования без специального разрешения". В марте 2020 года в отношении основателей МТЦ возбудили третье уголовное дело — по статье 238 УК РФ "Об оказании услуг ненадлежащего качества".

Недавно Легеза подала новый иск, уже в Пресненский суд – с просьбой возбудить уголовное дело по статье 282.2 "Экстремизм" из-за материалов, содержащихся на сайтах МТЦ (его правоохранители закрыли, но информация остается доступной пользователям), а также на сайтах бывших коучей центра.

Какое наказание грозит основателям МТЦ

Последние новости об уголовном деле в отношении создателей МТЦ появились в СМИ 1 декабря 2021 года. В пресс-службе СК по Москве сообщили, что им заочно предъявлено обвинение по нескольким статьям: "Доведение до самоубийства", "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", "Незаконное предпринимательство" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В квартирах организаторов "Московского тренингового центра" провели обыски.

"В совокупности, если в ходе следствия и судебного разбирательства вина подтвердится, путем частичного сложения вполне возможно назначение наказания в 8-10 лет лишения свободы", – сообщил "Газете.Ru" адвокат Денис Назаров.