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6 минут назад

Режиссер Сокуров ответил Кадырову

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова дать правовую оценку высказываниям режиссера о Северном Кавказе на заседании СПЧ с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Режиссер Сокуров ответил Кадырову
Фото: EPAEPA

«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… С президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать - говорить то, что ты думаешь», — сказал Сокуров.

На заседании СПЧ режиссер высказал мнение, что республики Северного Кавказа стали националистическими и хотят стать независимыми от России. Он предложил дать свободу этим республикам. Кадыров на это ответил, что Чечня навсегда останется российской республикой. Он призвал дать правовую оценку словам Сокурова.

Путин же считает, что граждане России не заинтересованы в распаде страны. Он пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать».

Сокуров пожалел о споре с Путиным

Общество,Александр Сокуров,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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