Режиссер Сокуров ответил Кадырову

«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… С президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать - говорить то, что ты думаешь», — сказал Сокуров.