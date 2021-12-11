В Госдуме предложили ограничить полеты в Египет

В Госдуме хотят разрешить полеты в Египет только по QR-кодам в связи с распространением омикрон-штамма. С такой инициативой выступил депутат Сергей Кривоносов.

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«Если будут проверять при посадке в самолет QR-коды, то это будет достаточно эффективный элемент защиты», — заявил Кривоносов в интервью радио Sputnik.

По его мнению, в курортную страну стоит пускать только людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.

Кривоносов отметил, что в период новогодних праздников Египет может стать очень популярным направлением, в этом случае необходимо предусмотреть введение «барьеров», в первую очередь для возвращающихся в Россию туристов. Для принятия каких-либо ограничительных мер следует изучить реальную эпидемиологическую обстановку в Египте и выслушать рекомендации Роспотребнадзора, добавил депутат.