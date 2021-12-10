В Крыму разразился скандал из-за скульптуры царской семьи

«Многие благодарят за создание такого памятника. Конечно, будут и те, кто критикует. Ливадию царская семья очень любила, и я задался вопросом: почему там нет памятника. Понятно, что критика будет — у каждого свое мнение. Красота в глазах смотрящего. И все же завтра у нас состоится переезд памятника на закрытую территорию. Безопасность. А то столько злых комментариев. В соцсетях негатив нагнетают», — рассказал «Крым 24» Крупин.