В Крыму разразился скандал из-за скульптуры царской семьи

Пользователи группы «Подслушано Ялта» в «ВКонтакте» раскритиковали недавно появившуюся скульптуру царской семьи Романовых в Ливадии в Крыму. Количество негативных откликов подвигло инициаторов ее установки перенести инсталляцию в более безопасное место, сообщает «Крым 24».
По данным телеканала, скульптура была создана добровольцами — жителем Крыма Андреем Крупиным и местным скульптором Юрием Майоровым. Мужчины, чтобы собрать деньги на воплощение идеи, продавали мороженое. Скульптуру разместили на частной территории санатория «Ливадия» вблизи Ливадийского дворца и десяти метрах от памятника «Большой тройке» — Рузвельту, Черчиллю и Сталину.
«Многие благодарят за создание такого памятника. Конечно, будут и те, кто критикует. Ливадию царская семья очень любила, и я задался вопросом: почему там нет памятника. Понятно, что критика будет — у каждого свое мнение. Красота в глазах смотрящего. И все же завтра у нас состоится переезд памятника на закрытую территорию. Безопасность. А то столько злых комментариев. В соцсетях негатив нагнетают», — рассказал «Крым 24» Крупин.
Отметим, что не все восприняли скульптуру негативно (среди них оказалась замдиректора Ливадийского дворца-музея Лариса Декушева), нашлись и те, кто выступил в поддержку инсталляции. В их число вошел и директор Крымского отделения общества «Царьград» Владимир Шпатков.
«Мы должны прислушиваться к профессионалам, а не к дилетантам. Художник увидел эту историю так. Ангельские крылья закрывают царскую семью. Сами крылья прострелены пулями. В принципе само художественное решение не сильно, но духовная сторона вопроса очень теплая и грамотная. Сама инсталляция на памятник не претендует», — подчеркнул Шпатков.