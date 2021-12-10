В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
28 минут назад

В Крыму разразился скандал из-за скульптуры царской семьи

Пользователи группы «Подслушано Ялта» в «ВКонтакте» раскритиковали недавно появившуюся скульптуру царской семьи Романовых в Ливадии в Крыму. Количество негативных откликов подвигло инициаторов ее установки перенести инсталляцию в более безопасное место, сообщает «Крым 24».

В Крыму разразился скандал из-за скульптуры царской семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, скульптура была создана добровольцами — жителем Крыма Андреем Крупиным и местным скульптором Юрием Майоровым. Мужчины, чтобы собрать деньги на воплощение идеи, продавали мороженое. Скульптуру разместили на частной территории санатория «Ливадия» вблизи Ливадийского дворца и десяти метрах от памятника «Большой тройке» — Рузвельту, Черчиллю и Сталину.

«Многие благодарят за создание такого памятника. Конечно, будут и те, кто критикует. Ливадию царская семья очень любила, и я задался вопросом: почему там нет памятника. Понятно, что критика будет — у каждого свое мнение. Красота в глазах смотрящего. И все же завтра у нас состоится переезд памятника на закрытую территорию. Безопасность. А то столько злых комментариев. В соцсетях негатив нагнетают», — рассказал «Крым 24» Крупин.

Телеграм-канал Крым24
Телеграм-канал Крым24

Отметим, что не все восприняли скульптуру негативно (среди них оказалась замдиректора Ливадийского дворца-музея Лариса Декушева), нашлись и те, кто выступил в поддержку инсталляции. В их число вошел и директор Крымского отделения общества «Царьград» Владимир Шпатков.

«Мы должны прислушиваться к профессионалам, а не к дилетантам. Художник увидел эту историю так. Ангельские крылья закрывают царскую семью. Сами крылья прострелены пулями. В принципе само художественное решение не сильно, но духовная сторона вопроса очень теплая и грамотная. Сама инсталляция на памятник не претендует», — подчеркнул Шпатков.

Общество,Андрей Крупин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители