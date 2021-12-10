В Общественной палате предложили исключения для системы QR-кодов

Общественная палата России подготовила заключение на законопроекты правительства РФ о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест.

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В заключении, опубликованном на сайте Общественной палаты, предлагается создать список мест, куда можно будет ходить без QR-кодов. К таким местам общественники хотят отнести поликлиники, больницы, стоматологические кабинеты и храмы. В правительственном законопроекте прописано, что QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Также члены ОП предлагают разрешить пользоваться транспортом без QR-кодов тем людям, которые едут на лечение или сопровождают на лечение человека с инвалидностью, тем, кто возвращается в Россию, едет на похороны члена семьи или находится в другой тяжелой жизненной ситуации.

Кроме того, в ОП предлагают отказаться от самого термина QR-код, назвав его непонятным и пугающим. Вместо него общественники призывают «использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста», например, «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».