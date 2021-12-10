В Общественной палате предложили исключения для системы QR-кодов

Общественная палата России подготовила заключение на законопроекты правительства РФ о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест.
В заключении, опубликованном на сайте Общественной палаты, предлагается создать список мест, куда можно будет ходить без QR-кодов. К таким местам общественники хотят отнести поликлиники, больницы, стоматологические кабинеты и храмы. В правительственном законопроекте прописано, что QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.
Также члены ОП предлагают разрешить пользоваться транспортом без QR-кодов тем людям, которые едут на лечение или сопровождают на лечение человека с инвалидностью, тем, кто возвращается в Россию, едет на похороны члена семьи или находится в другой тяжелой жизненной ситуации.
Кроме того, в ОП предлагают отказаться от самого термина QR-код, назвав его непонятным и пугающим. Вместо него общественники призывают «использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста», например, «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».
12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и магазинах. Новые ограничения планируется полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.