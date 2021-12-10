Россиянам готовят новые правила для путешествий в плацкарте

Пассажиры верхних полок смогут на законных основаниях пользоваться столиками в купе и плацкарте. Соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом предложил внести Минтранс.

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«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», - говорится в документе, который размещен для общественного обсуждения.

Утром и вечером пассажиры верхних полок смогут занимать столики не более 30 минут, в обед – не более одного часа.

В поездах дальнего следования пассажир может бесплатно провозить на один билет кроме мелких вещей, ручную кладь общим весом не более 36 кг (для вагонов с двухместными купе (СВ) – 50 кг), общий размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см.

Такие же нормы действуют для электричек.