Россиянам готовят новые правила для путешествий в плацкарте

Пассажиры верхних полок смогут на законных основаниях пользоваться столиками в купе и плацкарте. Соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом предложил внести Минтранс.
«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», - говорится в документе, который размещен для общественного обсуждения.
Утром и вечером пассажиры верхних полок смогут занимать столики не более 30 минут, в обед – не более одного часа.
В поездах дальнего следования пассажир может бесплатно провозить на один билет кроме мелких вещей, ручную кладь общим весом не более 36 кг (для вагонов с двухместными купе (СВ) – 50 кг), общий размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см.
Такие же нормы действуют для электричек.
Также правилами устанавливается, что пассажир бесплатно может взять в качестве ручной клади не более одной пары лыж (сноуборда), размер которых по сумме трех измерений превышает 180 см.