Национальная премия бизнес-коммуникаций определила лучших маркетологов 2021 года

9 декабря в Madison состоялась торжественная церемония награждения V Национальной премии бизнес-коммуникаций.

Фото: Пресс-служба НПБК Пресс-служба НПБК

По итогам трехэтапного голосования экспертный совет премии выявил победителей конкурса этого сезона. Среди обладателей почетных наград: Торговая сеть «Пятерочка», Hasbro, Kimberly-Clark, Levi's , LG, Unilever, Volvo Cars Russia.

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В этом году НПБК состоялась в пятый раз. Этот юбилейный год отмечен рекордами: в экспертный совет вошли более 130 профессионалов индустрии. Среди экспертов премии 2021: Андреев Алексей, управляющий партнер Depot, вице-президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России, Барковский Андрей, вице-президент, начальник управления внешних коммуникаций банка ФК «Открытие», Барская Ольга, вице-президент по развитию бизнеса и маркетингу OMD OM Group, Баскинд Наталья, Director Ecommerce Marketing Pepsico E.Europe, Брайович Андрей, генеральный директор Media Direction Group, Кирикчи Игорь, генеральный директор BBDO Moscow, Оганджанян Карина, вице-президент коммуникационной группы TWIGA, Соколова Каролина, генеральный директор Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ.

V НПБК определила 22 первых места, 33 — вторых, 39 — третьих и 24 шорт-листа. Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик 2021 года по версии экспертного совета НПБК уже доступен на официальном сайте премии.

Валентин Смоляков, генеральный директор Национальной премии бизнес-коммуникаций: «Мы завершили юбилейный сезон Национальной премии бизнес-коммуникаций. На протяжении пяти лет подряд премия и экспертный совет погружаются в механизм работы индустрии маркетинга и выявляют профессионалов и практики, которые являются локомотивами этой индустрии. И это главная цель НПБК — выявлять и говорить о лучших маркетологах страны!».

Обладателями Гран-При стали:

В конкурсе «Лучшая маркетинговая кампания»: Volvo Cars Russia/Volvo и Mindshare, OMD Media Direction с кейсом «20 000 тест-драйвов как никогда раньше».

В конкурсе «Лучший маркетолог»: Усманов Альберт, директор по цифровому маркетингу S8 Capital, обладатель Гран-При и первого места на федеральном этапе в номинации «Услуги для населения»; Степанова Татьяна, директор по бренду и долгосрочной лояльности сети «Перекресток», в номинации «Розничная торговля» (федеральный этап).

За пять лет проект получил более 1270 заявок, в НПБК приняли участие 453 бренда, 63 агентства, было привлечено более 300 экспертов. Также было проведено четыре внутрирегиональных конкурса: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и дважды в Нижнем Новгороде.

Оргкомитет премии обратился к экспертам 2021 года за профессиональным мнением касаемо сильных сторон индустрии бизнес-коммуникаций, маркетинга и рекламы. Также эксперты рассказали о тенденциях на развитие определенных компетенций у участников и их взаимосвязи с результатом работы.

Ольга Корабельникова, исполнительный директор FUSE Media Direction Group, поделилась своей точкой зрения: «Мы создаем не просто рекламу, а огромное количество историй о брендах. И от нас зависит, насколько они будут хорошими, вдохновляющими, вызывающими улыбку и мурашки или, наоборот, отталкивающими. У каждого поколения свои воспоминания о рекламе и бренды-герои, с которыми оно выросло и сформировало предпочтения. Мы создаем то, что люди видят в своих экранах — это наша сила и при этом огромная ответственность».

Анна Реймонте, менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям АО «Мултон», считает, что основной движущей силой становится адаптивность и готовность к изменениям. Анна выделяет следующие важные поинты успеха, развития как участников, так и всей индустрии:

Использование новых форматов, усиление data-driven решений, более точные и сложные измерения эффективности.

Также особенно важно, чтобы вся доступная технологическая база работала на то, чтобы более полно и эффективно отражать изменяющиеся поведение потребителей и реалии.

Умение предугадывать изменения и быть готовым отказываться от работавших ранее паттернов взаимодействия как внутри самой компании, так и с внешними партнерами, потребителями, готовность к риску.

Ольга Боброва, корпоративный директор по маркетингу медиахолдинга Independent Media, считает, что умение эффективно и комплексно выстраивать коммуникации в решении бизнес-задач сейчас приобрело новую, особую, ценность.

«Стереотипы рушатся, работать по старым схемам невозможно, требования к профессиональным навыкам и уровню экспертизы постоянно меняются. Соответственно, те люди, и те компании, которые быстрее остальных реагируют на эти вызовы, — гаранты поступательного развития любого бизнеса».

Ольга также отметила, что выделение аспекта быстрого реагирования в самостоятельную индустрию говорит еще и о зрелости рынка в целом, о его готовности эволюционировать в соответствии с меняющейся реальностью. «Важность этого направления будет только расти».

Специальную награду Trendsetter получили:

В конкурсе «Лучшая маркетинговая кампания»: Торговая сеть «Пятерочка» и Leo Burnett Moscow с кейсом «Говорите – сделаем!», номинация «Эффективность в бизнесе».

В конкурсе «Лучшее использование инструментов»: Volvo Cars Russia/Volvo и Mindshare, OMD Media Direction с кейсом «20 000 тест-драйвов как никогда раньше», номинация «Нестандартные медиа/Ambient»; «Столото» и AdChampagne с кейсом «Столото в ТикТок», номинация «Видео»; Unilever, AXE и Goose Gaming с кейсом AXE Collision Games, номинация «Социальные сети».

Истомина Екатерина, директор по маркетингу и развитию IMPERIAL GARDEN, взяла первое место в конкурсе «Лучший маркетолог» в номинации «Товары длительного пользования» на федеральном этапе, а также специальную награду «Прорыв года».

Екатерина Истомина отмечает, что к участию в Премии шла два года. Получив награды и приняв участие в НПБК, Екатерина выделила для себя два инсайта:

1. «Демонстрируй только то, в чем действительно уверен». То есть участвовать нужно не столько ради личных амбиций, а больше ради создания прецедентов, делясь опытом и содействуя разнообразию мира маркетинга. История «агентство придумало — бренд дал денег» уже становится пережитком прошлого. Внутри компании должны быть сильные команды, способные раскрыть и донести философию бренда.

2. «Не надо стесняться и недооценивать себя». Заявляясь в столь крупные и значимые премии, изучая прошлый состав участников, невольно начинаешь сомневаться в себе. Но этот чистой воды «комплекс» нужно преодолевать — ведь чем более разнообразные проекты мы показываем, чем более смелые и нестандартные идеи реализуем, тем, в конечном итоге, больше выигрывает рынок и индустрия. Каждому найдется место на вершине Фудзи.

Также в рамках Церемонии НПБК были награждены академики рекламы. Восемь новых экспертов рекламного рынка вошли в состав РАР. Звание академиков было присвоено: Георгию Альтману, сопредседателю Комиссии АКАР по малому и среднему предпринимательству, президенту рекламного агентства ООО «Альт Коммуникейшн Групп»; Алексею Вязовцеву, председателю Комитета промоиндустрии АКАР, директору по развитию ООО «Альтер Эго Промоушн»; Дмитрию Добужинскому, генеральному продюсеру и совладельцу Park Production; Сергею Звереву, руководителю департамента интегрированных коммуникаций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председателю совета директоров Коммуникационной группы КРОС; Борису Омельницкому, директору по стратегическому развитию рынка Коммерческого Департамента компании Яндекс, президенту IAB Russia; Евгению Примаченко, креативному директору Wieden+Kennedy; Алексею Толстогану, генеральному директору Национального Рекламного Альянса; Александру Трубникову, генеральному директору Sostav.

Дмитрий Ануреев, директор департамента контентных решений MediaCom, описывает индустриальные премии и конкурсы как выставку достижений, призванную вдохновлять профессиональное сообщество и стимулировать изменения на рынке, способствовать его росту и развитию. «Поэтому уже после оглашения с огромным интересом можно взглянуть на высоко оцененные работы, вдохновиться и отправиться создавать что-то новое, стремясь развивать нашу индустрию!» — добавляет Дмитрий.

Национальная премия бизнес-коммуникаций — это престижная награда за эффективные маркетинговые практики и единственная Премия, осуществляющая качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес-коммуникаций на протяжении пяти лет.