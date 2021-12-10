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1 час назад

Жители Новой Москвы пожаловались на нехватку полицейских

Владельцы квартир в ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве пожаловались на нехватку полицейских. Как сообщает «Мослента», жители района отправляли обращения и мэру Москвы Сергею Собянину, и в администрацию президента, опасаясь наплыва мигрантов.

В Новой Москве пожаловались на нехватку полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жителей смущает открытие автобусных маршрутов от станции метро «Прокшино» до миграционного центра в Сахарово. Местный муниципальный депутат Елена Белозерова отправила по этому поводу жалобу мэру столицы. Еще одну жалобу с 8 500 подписей жители «Испанских кварталов» адресовали аппарату президента. В ней люди также возмутились, что от ближайшей к ним станции метро автобусы будут ездить в Многофункциональный миграционный центр в Сахарово, способный принимать 3000 человек в сутки.

«Писали об эмиграционной политике и о том, что на наше большое количество жителей здесь не хватает опорного пункта полиции. Непонятно, почему он стоит пустым и нет никакого контроля», — заявила жительница Новой Москвы.

Напомним, что в начале декабря произошла очередная драка с участием приезжих на одной из станций московского метро. 28-летний россиянин заступился за молодую пару, к которой стали приставать мигранты из Средней Азии. Компания напала на мужчину и стала бить его ногами по голове.

Общество,Елена Белозерова,Сергей Собянин,Администрация Президента РФ,
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