Диетолог рассказала о постковидном новогоднем меню

«Ну, и очень важно восстановить кишечник, потому что во время болезни совершенно точно потрепало микрофлору, это главный оплот иммунной системы. Поэтому не стоит забывать о кисломолочных продуктах. Можно делать всевозможные взбитые десерты с добавлением ягод, подойдут даже замороженные, или десерты из сухофруктов и орехов. Не надо забывать о фруктах - это могут быть киви, мандарины, хурма и другие. Также переболевшим нужна клетчатка – это свежие овощи, салаты. Если едим хлеб, то лучше выбирать цельнозерновой. Из круп лучше выбирать такие, как бурый рис, его можно, допустим, добавить в рыбный салат или еще куда-то. Ну, и побольше зелени, овощей на новогодний стол, все это очень полезно», – подчеркнула Соломатина.