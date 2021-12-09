Диетолог рассказала о постковидном новогоднем меню

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала тем, кто переболел коронавирусной инфекцией в меню для новогоднего стола включать блюда из курицы или рыбы, салаты, заправленные йогуртом и квашеную капусту, пишет газета «Взгляд».
«После перенесенного ковида организм уже испытал очень большой стресс, поэтому необходимо восстанавливать структуры, которые были повреждены вирусом. Прежде всего, это белок, потому что именно его в большом количестве организм тратит на производство антител, разрушение вируса и так далее. Восполнить его можно из животных белков. Это курица, индейка, кролик, нежирная рыба, яйца», – пояснила Соломатина.
По ее словам, организму также необходимы витамины, поэтому отличным блюдом для новогоднего стола станет квашеная капуста, содержащая витамины А, В, С, кальций, калий, магний, цинк, янтарную и молочную кислоты. Последняя полезна для кишечника. После перенесенного коронавируса многие жалуются на гипоксию, и витамин С здесь также необходим, чтобы лучше усваивалось железо.
Вместо майонеза в качестве заправки традиционных новогодних салатов диетолог предлагает использовать йогурт или нежирную сметану. Можно добавлять горчицу и лимонный сок. При этом следует быть осторожнее со специями, добавляя их совсем немного, потому что вирус, как правило, поражает слизистые желудочно-кишечного тракта.
«Обязательно должна присутствовать на столе жирная рыба, которая содержит омега 3, жирные кислоты, которые восстановят поврежденные во время заболевания коронавирусом клетки и клеточные мембраны. Кроме того, омега 3 хорошо разжижает кровь, а надо сказать, что после ковида у некоторых спустя несколько месяцев начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также хорошо разжижает кровь томатный сок, натуральные томатные пасты, можно делать из томатов различные соусы», – подчеркнула диетолог.
Также будут уместны желто-оранжевые фрукты и овощи (морковь, тыква, мандарины и другие). Они вырабатывают у человека витамин А. Он в свою очередь защищает слизистые организма, которые после коронавируса тоже повреждены. Для тех, кто перенес пневмонию, будет полезно добавить немного насыщенных жиров (сметана, подкожное сало). В качестве специи в блюда хорошо подойдет куркума, обладающая свойством снимать воспаление.
«Ну, и очень важно восстановить кишечник, потому что во время болезни совершенно точно потрепало микрофлору, это главный оплот иммунной системы. Поэтому не стоит забывать о кисломолочных продуктах. Можно делать всевозможные взбитые десерты с добавлением ягод, подойдут даже замороженные, или десерты из сухофруктов и орехов. Не надо забывать о фруктах - это могут быть киви, мандарины, хурма и другие. Также переболевшим нужна клетчатка – это свежие овощи, салаты. Если едим хлеб, то лучше выбирать цельнозерновой. Из круп лучше выбирать такие, как бурый рис, его можно, допустим, добавить в рыбный салат или еще куда-то. Ну, и побольше зелени, овощей на новогодний стол, все это очень полезно», – подчеркнула Соломатина.
Одна добавила, что не стоит забывать про восполнение жидкости. Для этого лучше всего подходит простая чистая вода.