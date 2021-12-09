В России захотели создать пенсионный фонд для секс-работников

Компания, оказывающая интимные услуги, объявила о запуске пенсионного фонда для секс-работников.
Представитель неназванного портала для размещения секс-анкет рассказал телеграм-каналу Mash, что с января 2022 года 5% от доходов компании будут перечисляться в фонд помощи секс-работникам. На эти деньги планируется закупить криптовалюту и акции российских и иностранных компаний. Раз в год 20% из них будут жертвовать благотворительным организациям, помогающим работникам секс-отрасли. А через 20 лет доходы фонда будут равномерно распределены между работниками, чьи анкеты за это время были размещены на портале в совокупности более 4 тысяч дней.
Председатель форума секс-работников Марина Авраменко считает, что инициатива не сработает. По ее словам, в среднем девушки и юноши работают в отрасли 5-6 лет, в редких случаях человек может оказывать секс-услуги 10 лет, но 20 лет – это слишком долгий срок, и даже перспектива получить пенсию не изменит ситуацию.
«Речи о заботе о секс-работниках здесь не идет. Это только видимость, показуха и желание как можно больше привлечь к себе рекламодателей», - считает Авраменко.