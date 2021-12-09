В России захотели создать пенсионный фонд для секс-работников

Представитель неназванного портала для размещения секс-анкет рассказал телеграм-каналу Mash, что с января 2022 года 5% от доходов компании будут перечисляться в фонд помощи секс-работникам. На эти деньги планируется закупить криптовалюту и акции российских и иностранных компаний. Раз в год 20% из них будут жертвовать благотворительным организациям, помогающим работникам секс-отрасли. А через 20 лет доходы фонда будут равномерно распределены между работниками, чьи анкеты за это время были размещены на портале в совокупности более 4 тысяч дней.